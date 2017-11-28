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Прокуратура Петровского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере предоставления земельных участков многодетным семьям. И выяснила, что в нарушение краевого Закона «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений в Ставропольском крае» до настоящего времени администрацией Петровского района не разработан и не утвержден порядок выбора земельного участка для предоставления в аренду гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства. Прокуратура отмечает, что в очереди на предоставление земельного участка состоят 9 многодетных семей, проживающих в сельских поселениях района, которым земельные участки в истекшем периоде 2017 года администрацией района не предлагались и не предоставлялись. По фактам выявленных нарушений в адрес главы Петровского района внесено представление с требованием об их устранении, которое пока не рассмотрено.