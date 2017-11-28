Фото: Николай БЛИЗНЮК

Прокуратура Кисловодска в ходе проверки установила, что от ул. Белинского до ул. Станичной есть пешеходная дорога общего пользования, на которой из-за падающих со скалы камней создается угроза жизни людей: ежедневно здесь ходят жители близлежащих улиц, в том числе учащиеся школы № 17.

Прокуратура направила в городской суд административное исковое заявление к администрации Кисловодска, управлению городского хозяйства, комитету имущественных отношений об обязании их произвести работы по укреплению скальной породы на пешеходной дороге. Решением Кисловодского городского суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.