Фото предоставлено комитетом ветеранов футбола СК

В Буденновске в новом спортивно-тренировочном центре «Лукоморье» прошли игры Кубка края по мини-футболу среди ветеранов 40 лет и старше.

На первом этапе восемь команд разбили на две группы. В группе А отношения выясняли команды Буденновска, Георгиевска, Зеленокумска и села Новоселицкого. В полуфинал вышли «Сбербанк» (Буденновск), набравший семь очков, и ветераны Зеленокумска (пять очков).

В группе В собрались команды «Сахарник» (Изобильный), «Нива» (Ипатово), «Ромашка» (село Летняя Ставка) и «Спартак» (Железноводск). Изобильненцы выиграли все три игры, вторыми стали железноводчане.

В полуфиналах ветераны «Спартака» и «Сбербанка» в основное время не выявили победителя, пришлось исполнять пенальти. Удачливее оказались футболисты Железноводска – 6:5. «Сахарник» обыграл ФК «Зеленокумск» со счетом 2:1.

Перед решающими играми прошел товарищеский матч между командой правительства края во главе с Романом Марковым, и командой администрации Буденновского района во главе с капитаном Андреем Соколовым, главой администрации района. Матч стал настоящим украшением соревнований. Более опытная команда ПСК победила со счетом 3:1.

В финале «Сахарник» победил спартаковцев Железноводска 4:2. Это первый подобный успех изобильненцев на ветеранском уровне.

Награды футболистам вручили спортивный министр Роман Марков и председатель комитета ветеранов футбола СК Юрий Федотов.