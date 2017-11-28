Популярность карт «Мир» у населения Ставрополья растет. В частности, в минувшем октябре в регионе национальными платежными картами расплатились за товары и услуги 532 тысячи раз. По данным ставропольского отделения Южного ГУ Центробанка РФ, число транзакций по картам «Мир» выросло в сравнении с сентябрем в 1,5 раза.

Безусловно, главным фактором такой динамики можно считать постепенный перевод работников бюджетных организаций, студентов и пенсионеров на национальные карты. К первому октября 2017 года, в регионе банки эмитировали уже более 310 тысяч карт «Мир». По словам заместителя управляющего Отделением Ставрополь Южного ГУ Банка России Дмитрия Мещерякова, в перспективе поддержку росту популярности национальных карт окажет реализация программ лояльности на базе карты «Мир».

Как мы ранее уже сообщали, так называемые действующие бюджетники перейдут на карты национальной платежной системы до 1 июля 2018 года. Пенсионеры получат «Мир» по истечении срока действия старой карты, но не позднее 1 июля 2020 года.