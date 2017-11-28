В Ставрополе в галерее «Паршин» 1 декабря открывается новая выставка «Мистические образы и тайны картин». Ценителям искусства предлагают познакомиться с творчеством двух величайших художников северного возрождения И. Босха и П. Брейгеля Старшего.

Экспозиция составлена из репродукций. Почему так? Питер Брейгель Старший, часто называемый Мужицким написал за свою жизнь чуть более сорока картин. Иероним Босх еще меньше – около двадцати пяти. Все шедевры хранятся в лучших музеях мира или находятся в частных коллекциях. Даже в родном городе Босха – Хертогенбосе, в недавно открытом музее, представлены только фотографические репродукции его работ.