Со сборного пункта краевого военного комиссариата к месту службы в части Воздушно-десантных войск отправлено молодое пополнение из краевого центра, накануне получившее военную специальность «стрелок-парашютист».

Фото: РО ДОСААФ России СК

В 2015 году на Ставрополье стартовал эксперимент по подготовке граждан, подлежащих призыву на службу в ВДВ, РО ДОСААФ России СК, а с 2016 года подготовка стрелков-десантников идет в штатном режиме. В настоящее время в прославленном Ставропольском десантном полку проходят службу 550 ставропольцев, подготовленных в ДОСААФ.

За четыре недели учебы ребята прошли теоретический курс специальной подготовки, совершили по три прыжка с парашютом и овладели навыками стрельбы из боевого оружия.

С напутственным словом и пожеланиями успехов в службе к новобранцам обратились боевые офицеры, служившие в ВДВ, — председатель РО ДОСААФ России СК гвардии полковник Юрий Гришко и замвоенкома края подполковник Андрей Сетраков.

Традиционно в мероприятии приняли участие юнармейцы ставропольских школ во главе с начальником штаба Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» в Ставрополе, чемпионкой мира по прыжкам в воду среди мастеров (ветеранов) Еленой Зарочинцевой.