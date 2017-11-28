Фото предоставлены пресс-бюро КШ им. А. Ермолова. Фото предоставлены пресс-бюро КШ им. А. Ермолова. Фото предоставлены пресс-бюро КШ им. А. Ермолова. Фото предоставлены пресс-бюро КШ им. А. Ермолова.

В кадетской школе имени генерала А. Ермолова прошел обучающий семинар для руководителей общеобразовательных школ Ставрополя, который назвали «Один день из жизни кадета».

В обычный учебный день, несмотря на непогоду, у воспитанников «кадетки» были занятия по строевой подготовке, фланкировке с карабинами, казачьими шашками и нагайками, а также по тактической подготовке. Директор школы Алексей Хитров радушно встретил гостей и провел для них ознакомительную экскурсию по военно-спортивному городку. В проведении некоторых занятий ребятам помогали шефы - офицеры управления Росгвардии по краю и воины-пограничники.