Фото: КЦСОН Невинномысска Более 10 лет в невинномысском Центре социального обслуживания населения применяют оксигенотерапию

Круглый год клиенты и гости Невинномысского комплексного Центра социального обслуживания населения имеют возможность проходить курс энтеральной оксигенотерапии. Медработники готовят для взрослых и детей вкусный и полезный кислородный коктейль. В состав продукта входит сироп корня солодки, фруктовый сок и, собственно, кислород.

Как сообщили в Центре соцобслуживания, одну порцию необычного коктейля можно сравнить с хорошей прогулкой в лесу. Оксигенотерапия обогащает организм человека кислородом, избавляет от гипоксии, легко справляется с симптомами хронической усталости, бессонницей. Помогает хорошо зарекомендовавший себя метод оздоровления также при стрессовых ситуациях.

Оксигенотерапия применяется в Центре социального обслуживания уже более 10 лет. Особенно любят пить вкусный и полезный кислородный коктейль юные клиенты учреждения.