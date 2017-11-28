В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» в Ставропольском крае создано более 320 народных дружин численностью более 3500 человек, из которых более 100 дружин состоят из числа членов казачьих обществ.

Удостоверение народного дружинника из состава окружной казачьей дружины. Форменная одежда народного дружинника из состава окружной казачьей дружины. Нагрудный знак народного дружинника из состава окружной казачьей дружины. Шевроны народного дружинника из состава окружной казачьей дружины. Шевроны народного дружинника из состава окружной казачьей дружины.

В 2017 году народные дружинники на Ставрополье ежеквартально принимали участие более чем в двух тысячах мероприятий по охране правопорядка. Основная задача, которую решают муниципальные штабы народных дружин, – увеличение числа патрулей на улицах.

В основу деятельности народных дружин по охране правопорядка федеральным законодательством заложено их взаимодействие с органами внутренних дел. Также частью 1 статьи 8 Закона № 44-ФЗ предусмотрено информирование народными дружинниками органов полиции и иных правоохранительных органов о правонарушениях и угрозах общественному порядку.

В связи с тем что по объективным причинам сейчас на улицах городов и сел края иногда недостаточно сотрудников ППС, региональным штабом народных дружин принято решение об организации самостоятельных выходов народных дружинников по маршрутам и в места, где необходимо их присутствие в целях профилактики совершения правонарушений (площади, парки, рынки, автостанции, территории школ, больниц и т. п.) и оперативного информирования полиции об угрозах общественному порядку. Присутствие народных дружинников на улицах будет способствовать укреплению правопорядка. При совершении правонарушений дружинники будут оперативно информировать органы внутренних дел, что позволит сотрудникам полиции оперативно пресекать правонарушения, расширит их возможности по закреплению доказательственной базы. Контроль за участием народных дружин в охране правопорядка в соответствии с законодательством Российской Федерации будут осуществлять органы внутренних дел.

Маршруты самостоятельных выходов народных дружинников определяются совместно с органами МВД. Народные дружинники будут обеспечены полицейскими свистками и иметь оперативную связь с сотрудниками местных отделов полиции. На начальном этапе самостоятельные выходы будут осуществлять народные дружинники из числа казаков окружной казачьей дружины Ставропольского казачьего общества Терского войскового казачьего общества как наиболее подготовленные. В состав группы по самостоятельному патрулированию будут входить 2 – 3 человека, один из которых – старший группы. Народные дружинники из числа казаков будут иметь форменную одежду, нагрудные знаки и удостоверения в соответствии с прилагаемыми образцами.

ВНИМАНИЕ! Если, находясь на улице, вы стали очевидцем совершения правонарушения или его жертвой, обращайтесь к народным дружинникам, которые примут меры по оперативному оповещению полиции, окажут при необходимости первую медицинскую помощь, а также проконсультируют.

В дальнейшем планируется организация самостоятельных выходов народных дружинников из числа граждан, не входящих в казачьи общества. Краевой штаб народных дружин призывает всех жителей Ставропольского края с активной жизненной позицией, неравнодушных к проблеме безопасности своих родных, близких, земляков, готовых участвовать в охране правопорядка на улицах городов и сел края, вступать в народные дружины.