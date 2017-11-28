В советско-партийные времена съездам правящей партии любили давать громкие названия. Съезд победителей 1934 года – тому яркое доказательство. Это позже, когда почти все его делегаты были репрессированы, он получил название «съезд расстрелянных». Так что не в названиях суть. И все-таки прошедший 25 ноября ХII съезд Союза журналистов России можно назвать съездом продолжателей.

Фото Юрия Науменко. Председатели СЖ России: Владимир Соловьёв (вновь избранный) и Всеволод Богданов (теперь – почетный). Фото Юрия Науменко. На трибуне съезда Василий Балдицын. Фото Юрия Науменко. Ставропольская делегация на XII съезде журналистов РФ Фото Юрия Науменко. На XII съезде журналистов РФ

В работе съезда приняли участие около 700 делегатов СЖР из всех регионов страны. Ставрополье представляли 13 коллег творческого союза во главе с председателем Союза журналистов Ставрополья Василием Балдицыным.

Забегая вперед, скажу, что главным событием съезда стала смена председателя СЖР. Им стал тележурналист ВГТРК Владимир Геннадьевич Соловьёв (не путать с однофамильцем Владимиром Рудольфовичем, вещающим в авторских программах на канале Россия 1).

Фото Юрия Науменко. На XII съезде журналистов РФ

И все-таки почему продолжатели? В начале съезда были представлены отчеты о работе общественной организации в период за 2013 – 2017 годы. И если с тезисом председателя Союза журналистов России Всеволода Богданова о том, что влияние организации в медийном сообществе стало сильнее, спорить не приходится (именно поэтому, по определению В. Богданова, «СЖР достиг определенных успехов за прошедшие годы, и будущее Союза внушает оптимизм и надежду»), то материальное положение до недавнего времени было малооптимистичным. Секретарь СЖР, управделами Денис Токарский отметил, что для повышения статуса Союза журналистов России необходимо сделать более эффективной его хозяйственную работу. Кстати сказать, многое в этом направлении уже сделано самим Д. Токарским. Если еще два года назад долги СЖР исчислялись десятками миллионов, то сейчас их практически нет. Ряд мероприятий прошел за гранты. И это залог того, что кроме уважения к нашему творческому союзу у власти появилось и желание помогать ему материально. Так что продолжение наработки авторитета СЖР, помноженное на укрепление материальной базы, может дать, на мой взгляд, качественный скачок в дальнейшем развитии творческого союза.

Фото Юрия Науменко. На XII съезде журналистов РФ

– Это актуально для наших региональных отделений. Хорошая новость заключается в том, что в Москве на федеральном уровне нам удается решать эту задачу, а значит, мы в состоянии помочь нашим коллегам в регионах, – подчеркнул Д. Токарский.

На этом фоне становится стыдно за то, что уровень собираемости членских взносов в последние два года упал чуть ли не наполовину. А (вернусь к досъездовским событиям) решения об исключении неплательщиков, принятые в ряде региональных союзов, обернулись для их председателей резкой и далеко не всегда объективной критикой.

Из множества выступлений, каждое из которых было по-своему интересно, отмечу только председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, секретаря СЖР Леонида Левина, который отметил активное участие Союза журналистов России во всех инициативах, связанных с жизнью отрасли.

Фото Юрия Науменко. На XII съезде журналистов РФ

– Многие законопроекты, влияющие на работу средств массовой информации, – сказал он, – зачастую вносятся после консультаций с руководством Союза журналистов России, в которых принимают участие эксперты, хорошо знакомые со спецификой вопросов.

Л. Левин также надеется на более активное участие региональных отделений в вопросах законотворчества, поскольку именно региональные СМИ требуют сегодня особенного внимания в связи с их экономическим положением.

Но вернемся к главному событию XII съезда СЖР – избранию руководящих органов. Всеволод Богданов сложил полномочия и решил не выдвигать свою кандидатуру на пост руководителя. О желании участвовать в выборах на пост председателя СЖР заявляли три кандидата, однако во время съезда секретарь СЖР Роман Серебряный и председатель Союза журналистов Республики Крым Андрей Трофимов сняли свои кандидатуры и поддержали Владимира Соловьёва. За него проголосовали 680 делегатов, семеро воздержались, и один был «против». Всеволод Богданов, возглавлявший СЖР четверть века, стал его почетным председателем.

Фото Юрия Науменко. Председатель СЖ России Владимир Соловьёв

Программа нового руководителя творческого союза мне понравилась. Дай Бог и воплощена будет. Не пересказываю ее – тезисно она опубликована на сайте СЖР, видимо, появится в полном объеме и среди материалов съезда. Особо хочу отметить только один момент. В. Соловьёв планирует законодательно распространить действие статьи 277 УК РФ «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля» на журналистов, поскольку их труд заслуживает такого же признания и такой же охраны со стороны общества.

Сам новый председатель СЖР, несмотря на известность в профессиональной среде, до недавнего времени был человеком не очень публичным. Родом он из Ногинска Московской области. Работал слесарем, служил в Советской армии. В 1990 году окончил международное отделение факультета журналистики МГУ им. Ломоносова. На телевидении с 1990 года. С 1991 по 1992 год был одним из тех, кто начинал «Вести». Работал собственным корреспондентом ГТРК «Останкино» в Югославии, многократно объездил все фронты югославских войн и все соседние страны, работал под натовскими бомбардировками в Боснии и Косово. Прожил и проработал на Балканах больше 10 лет. Снимал в командировках в Чечне (на первой и второй чеченских войнах), работал в Иерусалиме. В качестве военного корреспондента прошел семь войн. С 1997 по 1999 год работал на ТВ-6 политическим обозревателем. С декабря 1999 по январь 2005 года – в дирекции информационных программ ОАО «ОРТ» (с сентября 2002 года – ОАО «Первый канал»). Записывал эксклюзивные интервью с президентами СССР и России Горбачевым, Ельциным, Путиным. В их числе и самое первое интервью В. Путина после назначения и. о. президента РФ. Много лет работал в составе кремлевского пула, сопровождая по стране и миру Б. Ельцина и В. Путина. Через сутки после теракта 11 сентября 2001 г. был в Нью-Йорке и полтора месяца каждый день передавал оттуда сюжеты для программы «Время». Объехал более 80 стран мира. Автор ряда документальных фильмов.

С ноября 2011 года – заместитель руководителя ТПО «Россия-2» (ВГТРК). C сентября 2012 года – главный продюсер, начальник службы документальных фильмов телеканала «Россия» (ВГТРК). С августа 2017 года – советник директора ГТК «Телеканал «Россия – 1». Член экспертного совета Министерства культуры по не-игровому кино. Член жюри нескольких кинофестивалей.

Фото Юрия Науменко. За кандидатуру В. Соловьёва проголосовали 680 делегатов съезда.

Каким станет Владимир Соловьёв председателем СЖР, еще непонятно. Но уже есть такая деталь. На съезде был утвержден устав Союза журналистов России в новой редакции. Именно В. Соловьёв был автором поправки о том, что председатель СЖР не может быть избран более чем на два срока подряд.

И еще один, на мой взгляд, весьма важный момент, из-за которого прошедший ХII съезд Союза журналистов России можно назвать съездом объединительным. Главный редактор и владелец газеты «Московский комсомолец», председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, выступая на съезде, заявил о начале объединения его журналистской организации в единый Российский союз журналистов.

– Я думаю, что нам делить на журналистском пространстве нечего. Давайте работать вместе, – сказал он и добавил:

– Хватит нам с вами осуществлять некие передряги, кто сильнее, кто более передовой. То, что мы не едины, ухудшало ситуацию все эти годы.

Готовы взять курс на объединение и союзы журналистов Санкт-Петербурга и Татарстана, об этом заявили на съезде их председатели.

И последнее. Новый состав секретариата СЖР, избранный на съезде, во многом состоит из тех представителей, которые были введены в него в прошлом году. Теперь секретарей 25. Полный список можно найти на сайте СЖР.