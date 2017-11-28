Фото: кадр из видео газеты «Черновик»

Итак, заголовки массмедиа: «Дагестанский моряк встал в пикет у суда», «В Астрахани начали голодовку экипажи трех арестованных теплоходов»… И пикетируют, и голодают моряки в знак протеста в связи с арестом судов без права выхода из порта Астрахани и потерей рабочих мест, которые, заметим, случились 21 апреля. Конечно, людей, лишившихся работы, нельзя не пожалеть. Нельзя им и не сочувствовать. Но в Минераловодский суд административное дело, которое возбудила Северо-Кавказская оперативная таможня, входящая в состав Северо-Кавказского таможенного управления, попало только 17 ноября, рассказала пресс-секретарь Минераловодского городского суда Анна Малкова. Уже на 27-е было назначено первое слушание. Срок рассмотрения такого дела, по закону, два месяца. Моряки начали голодовку в Астрахани аккурат накануне судебного слушания. Они уверены, утверждает ряд СМИ, что таможня возбудила административные дела и арестовала суда под вымышленным предлогом, а истинная причина – происки конкурентов.

Так что есть прямой смысл познакомиться с этой историей с самого начала. А с самого начала никто из пострадавших моряков не стал делиться с журналистами информацией, что морские суда «Мысхако», «Торик» и «Каспий» – иностранные. Управляет ими российская компания ООО «Инвест». И именно к ней претензии у Северо-Кавказской оперативной таможни, разъяснила ее пресс-служба. Возбуждено три дела об административных правонарушениях. Короткое изложение сути правонарушения – пользование или распоряжение товарами в нарушение таможенной процедуры, таких процедур много. Одна из них - таможенный транзит, который не был оформлен «Инвестом». С этого все и началось. Наказание, которое грозит нарушителю (административный штраф), весьма серьезное. Для должностных лиц он от десяти до двадцати тысяч рублей. Что вполне можно пережить. А вот юридические лица могут быть оштрафованы от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой. Это уже вполне серьезно, согласитесь!

Так что дело не только в потерявших работу моряках, но и в немалых потерях, которые грозят управляющей судами компании. В Астрахани начата голодовка, участники которой заявили, что будут ее продолжать, «пока ситуация не разрешится». А в поддержку выступил старший помощник капитана «Мысхако» Магомед Омаров, который встал в пикет перед зданием суда в Минеральных Водах. Плакат, с которым стоял Омаров возле здания суда, как заверили в пресс-службе последнего, содержал требование объективного судебного решения. Дагестанские СМИ напоминают, что раньше он протестовал на центральной площади Махачкалы, желая привлечь внимание врио главы Владимира Васильева. Тогда пикет закончился тем, что Омаров зарегистрировал обращение к главе в канцелярии правительства республики. В Минеральных Водах Омарова, по нашим данным, в конце рабочего дня задержали сотрудники Минераловодского отдела полиции. Ему разъяснили, что он не имел права проводить пикет возле здания суда, таково требование закона. И отпустили.

Арест судов «Инвест» обжаловал в Астраханском областном арбитражном суде, но заявление компании там не рассматривали, сославшись на то, что таможенники еще не окончили административное дело. Кстати, напомним, что арест был произведен в соответствии со статьей 27.14 КоАП РФ «Арест товаров, транспортных средств и иных вещей», которые стали «предметами административного правонарушения».

Как утверждает Магомед Омаров в своих многочисленных интервью, рассмотрение административного дела несколько раз откладывалось. В результате 300 моряков на полгода остались без средств к существованию. Моряков с дипломами о высшем образовании не берут, по его словам, на работу ни в Астраханский порт, ни на иранские или азербайджанские суда. В лучшем случае они могут устроиться подсобными рабочими.

И тут есть некое лукавство в утверждениях Омарова или в их интерпретации коллегами-журналистами. Речь идет о сроках административного расследования, которое регламентируется еще одной статьей КоАП – 28.7. Срок проведения административного расследования не может превышать один месяц с момента возбуждения дела об административном правонарушении. Но в исключительных случаях он может быть продлен до шести месяцев. В случае с «Инвестом» административное расследование было закончено 20 октября. А вот почему дело поступило в Минераловодский суд только 17 ноября, мы не стали разбираться. Надеемся, что здесь все в рамках закона и инструкций.

Кстати, на заседании 27 ноября, рассказали в пресс-службе суда, ООО «Инвест» ходатайствовало об отложении судебного разбирательства… Заседание суда состоится сегодня, 29 ноября.