Анатолий Жданов десять лет возглавлял Горьковский сельсовет Новоалександровского района. А с тех пор как стал возглавлять муниципалитет на непостоянной основе (закон это позволяет), встал у руля ООО «Битл», которое занимается производством и реализацией сельхозпродукции. Логично, что после избрания депутатом краевой Думы ему был прямой путь в комитет, где его знания и умения хозяйственника и руководителя пригодятся более всего, – в комитет по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии.

Анатолий Жданов

Законы о земле постоянно совершенствуются. Изменения в нормативные акты призваны внести больше конкретики в правоприменительную практику, способствовать росту сельскохозяйственного производства, сохранению плодородия земли. Что сделано и предстоит сделать – об этом беседа с депутатом Анатолием Ждановым.

– Анатолий Иванович, сегодня наметилось три основных пути развития АПК: крупные агрохолдинги, сельхозпредприятия, как правило, выросшие на базе бывших колхозов времен социализма, и фермерские хозяйства. За кем, на ваш взгляд, будущее?

– Безусловно, в самый пик переоформления арендных отношений хозяйств с владельцами земельных долей агрохолдинги, замешанные на промышленном капитале и располагающие большими финансовыми возможностями, попортили немало крови традиционным, скажем так, земледельцам – крупным сельхозпредприятиям, бывшим колхозам. Ведь шла настоящая война за пайщиков. Да, собственно, она еще не закончилась. В некоторых хозяйствах пик перезаключения арендных договоров придется на 2018 год. В своих объявлениях в местной печати эти так называемые латифундисты сулили много «пряников» в виде единовременных выплат, повышенной натуроплаты. Все это делалось ради того, чтобы как можно больший земельный клин отрезать в свою пользу. В этой ситуации собственников паев мало волновало то обстоятельство, что «богатый дядя» не заботится о социальной сфере села, а делает это только его бывший родной колхоз.

В новых рыночных условиях конкуренцию не отменить. Но, конечно, очень тревожно за нашу землю-кормилицу, которая уходит в руки недобросовестных хозяев, нарушающих севооборот в ущерб плодородию, забывающих о своевременном внесении удобрений. Оставаться в стороне недопустимо. Одни инвесторы приходят, другие уходят. Много их уже перебывало на ставропольской земле. Жаль только, что большинство, кроме своей выгоды, ничего не волнует. Но на войне как на войне. Пришлось и сельхозпредприятиям увеличивать выплаты, размер натуральной платы за пай, чтобы сохранить за собой обрабатываемый клин. Справедливости ради следует заметить, что и среди агрохолдингов также есть разумные земледельцы. Сегодня под небом Ставрополья сосуществуют все три формы хозяйств. Задача депутатов – обеспечить такую нормативную базу, которая поможет не только каждой из них процветать и трудиться на благо края, но и защитить кормилицу от варварского к ней отношения.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

– Какие законы были приняты в защиту тех же фермеров, которые по сравнению с агрохолдингами находятся совершенно в другой весовой категории? В защиту тех, кто сегодня решил открыть свое дело в сфере АПК?

– Безусловно, в первую очередь следует назвать краевой закон о снижении до размера земельной доли участка, который может быть выделен из общего массива земель сельхозназначения. В ноябре 2016 года эта величина достигла 2500 гектаров. Когда возмутились фермеры таким драконовским решением, губернатор обратился к депутатам с просьбой внимательнее отнестись к интересам малого бизнеса в сфере АПК. Я считаю, что парламентарии в итоге приняли единственно верное решение. Теперь любой собственник пая может выделиться и начать работать на своей земле.

Мы приняли закон о новой форме поддержки в порядке проведения эксперимента – предоставление грантов на закладку сада супер-интенсивного типа в личных подсобных хозяйствах. Он разработан по поручению главы края совместно с Федеральным научным центром имени И.В. Мичурина. Стартовой площадкой стало село Гражданское в Минераловодском городском округе. Перспективы, убежден, большие. Ведь на Ставрополье многие традиционно выращивают яблоки, груши, абрикосы. Сектор садоводства, безусловно, способен значительно прирасти за счет частников. Важно только не ошибиться с логистическими решениями, чтобы у граждан не возникло проблем с реализацией выращенной продукции.

– Планируется передать полномочия по господдержке личных подсобных хозяйств с краевого уровня на местный. Это связано с проводимым экспериментом?

– Абсолютно верно. Правильнее будет, если решение о том, кому оказать грантовую поддержку, будет приниматься на местах, где, безусловно, лучше знают людей, кому можно доверить освоение бюджетных средств, предназначенных для развития садоводства в ЛПХ. Закон касается пяти экспериментальных территорий. Это Андроповский, Предгорный районы и Георгиевский, Ипатовский и Минераловодский городские округа.

– Анатолий Иванович, в числе изменений в закон о развитии сельского хозяйства в Ставропольском крае предусматривается исключение некоторых видов поддержки. Разве бывает много поддержки? Как говорится, кашу маслом не испортишь.

– Это как посмотреть. Ситуацию проанализировала Счетная палата РФ и пришла к выводу, что меры господдержки не всегда приводят к решению поставленных задач. Сама система запутанна, а некоторые виды поддержки попросту неактуальны. Среди причин их неэффективности названо, в частности, избыточное количество субсидий, что не способствует эффективному использованию бюджетных средств и качественному управлению государственными программами, а также своевременному доведению помощи до получателей. Некоторые субсидии дублируются, отмечают аудиторы. Так, например, поддержка молочного животноводства регламентируется двумя отдельными подпрограммами. Поди разберись... Из-за невостребованности отдельных видов господдержки минсельхозу не раз приходилось перераспределять средства с одной статьи на другую. Система должна стать проще и прозрачнее. Именно по этой причине изменения в краевом законодательстве предусматривают оптимизацию видов поддержки с последующим перераспределением средств на более приоритетные направления развития сельскохозяйственной отрасли. Ставится в том числе цель консолидировать бюджетные средства для привлечения дополнительного объема финансирования из федерального бюджета.

– На заседаниях аграрного комитета, как я знаю, обсуждались изменения принципов казачьего земледелия.

– Думой Ставропольского края приняты изменения в краевой Закон «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений». Депутаты комитета внесли поправки, в соответствии с которыми земельные участки будут предоставляться казачьим обществам в границах района и (или) городского округа, на территории которых действуют эти казачьи общества.

Практика предоставления земель на территории соседнего района не всегда себя оправдывает. Некоторые казаки не обрабатывают землю своими силами, а передают в субаренду. Смысл в том, чтобы земля не уходила в третьи, зачастую недобросовестные руки.

– Земля тогда щедра на урожай, когда за ней есть должный уход. С этим, как говорится, не поспоришь.

– Я в связи с этим вспоминаю народную поговорку: «Земля – кормилица, а и та есть просит». Будет должная забота – будет и урожай. Вопросам плодородия земли Дума уделяет серьезное внимание. На заседании нашего комитета был заслушан доклад на эту тему. По результатам обсуждения рекомендовано министерству сельского хозяйства СК рассмотреть возможность принятия ведомственной целевой программы «Повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначения».

Актуальный вопрос о лесозащитных насаждениях в рамках мероприятий по повышению плодородия земель сельскохозяйственного назначения обсуждался на выездном заседании комитета в Нефтекумском районе на производственной базе нашего уважаемого коллеги – депутата краевой Думы Ивана Ивановича Кица, Героя труда Ставрополья. Лесополосы задерживают на полях снег, необходимый для увлажнения почв, защищают от суховеев, способных унести верхний плодородный слой. Не из прихоти ведь в 40 – 50-е годы прошлого века их высаживали. Беда в том, что сегодня эти, без преувеличения, защитницы и спасительницы оказались бесхозными. А ведь за деревьями необходим уход. В настоящее время из 112 тысяч гектаров лесозащитных насаждений более 25 тысяч находятся в неудовлетворительном состоянии. Необходимо срочно, буквально вчера, провести их кадастровый учет и передать в собственность основным землепользователям, предусмотрев в рамках целевой программы «Повышение плодородия земель сельхозназначения» для них государственную поддержку, предназначенную не только для санитарной чистки и подсадки новых деревьев, но и для высадки новых защитных полос.