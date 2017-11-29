На внеочередном заседании правительства Ставрополья утверждены поправки в бюджет на 2017 год. Доходную и расходную часть бюджета края было предложено увеличить на 1, 2 млрд рублей. Тогда доходы составят более 94 миллиардов рублей, а расходы – свыше 97,8 миллиардов. Размер дефицита и объем госдолга края на 2017 год при этом не изменятся.

Корректировки понадобились в связи с принятыми федеральным центром решениями о выделении из российского бюджета средств на поддержку аграрного сектора. Ставрополье получит деньги на условиях софинансирования.

С учетом поправок, общий объем господдержки сельского хозяйства на Ставрополье в этом году увеличится до 8,2 миллиарда рублей.

Проект поправок поддержан правительством региона и направлен в Думу.

Еще один итог заседания — решение о создании в Ставрополе нового краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения – поликлиники № 4. Таким образом учреждение «получило» свое юридическое лицо.

Открытие состоится 27 февраля 2018 года, сообщили в пресс-службе губернатора СК.