27 ноября на планерке в Думе края под председательством Геннадия Ягубова представлена информация о законопроектах, которые будут рассмотрены на заседании краевого парламента в четверг.

Фото пресс-службы ДСК

Обсуждение законопроекта «О фонде развития курортной инфраструктуры Ставропольского края» будет на нем одним из главных вопросов. Так называемый закон о курортном сборе должен быть принят до 1 декабря.

Председатель комитета по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии Иван Богачёв рассказал, что на предстоящей неделе будет проведено расширенное совещание по вопросу «О создании лесопаркового зеленого пояса города Ставрополя и о его площади».

Игорь Андрющенко, возглавляющий комитет по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ, проинформировал о заседании РТК, в ходе которого рассмотрены тарифы на утилизацию твердых коммунальных отходов, которые будут действовать для населения края с 2018 по 2020 год. Александр Сысоев высказал мнение, что в новых тарифах заложен значительный рост для части жителей края в виде платы за негативное воздействие на окружающую среду. Предлагаемая сегодня величина тарифа регионального оператора вызывает вопросы как у тарифной комиссии, так и у законодателей.

По сообщению Геннадия Ягубова, в краевую прокуратуру поступили заявления от нескольких родителей, чьи дети-инвалиды были лишены возможности получать дистанционное образование в одной из школ Ставрополя. Нарушение было устранено, но, к сожалению, случай не единичный. В связи с этим спикер попросил профильный комитет изучить проблему совместно с ведомствами, отвечающими в крае за развитие программы «Электронная школа».