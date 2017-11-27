Свой сотый день рождения отметил ветеран Великой Отечественной войны житель села Птичьего Изобильненского района Михаил Павлович Токарев.

Фото из архива администрации Изобильненского городского округа Михаил Павлович Токарев

В 1939 году во время прохождения срочной службы он участвовал в освобождении Западной Белоруссии и присоединении ее к СССР. Великую Отечественную войну встретил в противопожарной службе МВД СССР в Махачкале, где прослужил до 1971 года. Как вспоминает ветеран, нефтебаза, на которой проходила служба, часто подвергалась налетам немецкой авиации, вследствие чего возникали большие пожары, в их тушении он принимал участие.

Михаил Токарев награжден орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги». 32 года жизни ветеран посвятил службе в органах внутренних дел.

В свой 100-й день рождения Михаил Павлович на сцене Дома культуры села Птичьего принимал поздравления от представителей местных властей, Главного управления МВД России по Ставропольскому краю, родных и друзей.

Кстати, в нынешнем году в семье Токаревых праздновали еще одно событие – в марте Михаил Павлович и его супруга Валентина Петровна отметили 70-летие совместной жизни. Как говорят супруги, главным богатством, нажитым за эти годы, они считают двоих детей, троих внуков и двух правнуков.