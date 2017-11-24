В Ставрополе есть такой приют, где оказывают помощь беременным и матерям с детьми в трудной жизненной ситуации – «Мамины руки». Здание находится при Ставропольском храме Преображения Господня. «Ставропольская правда» недавно рассказывала историю его появления и о живущей там девушке сироте-Инне с двухлетней дочкой Ариной. А теперь мы рады сообщить новые вести – молодой маме дают квартиру в Невинномысске, где девушка стояла в очереди. После всех скитаний с момента выхода из детдома Инна не ожидала получить свое жилье в этом году! Ускорить процесс получения апартаментов помогло ходатайство в министерство имущественных отношений края, написанное служителями храма.

Ключи молодая мама получит 1 декабря, однако на этом помощь не заканчивается: приход поможет Инне обустроить жилье.