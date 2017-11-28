В Ставропольском государственном медицинском университете прошел Всероссийский молодежный форум «Неделя науки – 2017». Одно из самых масштабных событий вуза собрало 450 студентов и молодых ученых из 40 городов России, а также из Казахстана, Украины, Узбекистана, Белоруссии, Словении. Они стали участниками научно-практических конференций, сессий и мастер-классов. Кроме того студенты старших курсов и молодые ученые – медики попробовали свои силы в конкурсе клинических случаев. По итогам недели награждены участники, показавшие на разных площадках глубокие знания в области медицины.