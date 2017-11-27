Такого повода собраться всем вместе у жителей села Высоцкого Петровского района не было давно. Два больших события произошло здесь: открытие многофункциональной спортивной площадки и местного ДК, преобразившегося после капитального ремонта.

Фото: Елена МОЖЕВИТИНА

Приехали разделить радость с селянами и гости, в т. ч. заместитель председателя правительства края И. Кувалдина, депутат Думы СК В. Трухачёв и замминистра сельского хозяйства О. Юрченко.

Новая спортплощадка предназначена для занятий волейболом, баскетболом, мини-футболом и построена по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий». На реализацию этого проекта было выделено 2 миллиона 823 тысячи рублей, из них средства федерального бюджета – 940,67 тысячи рублей, краевого – 1741,33 тысячи рублей, Высоцкого сельсовета – 141,16 тысячи рублей.

Глава Петровского района А. Захарченко отметил, что подобные масштабные проекты осуществляются благодаря участию территорий в целевых программах, которые делают жизнь на селе более комфортной. И, что важно, эти программы активно поддерживаются правительством края, депутатами Думы СК. А. Захарченко вручил представителям волейбольной и футбольной школьных команд комплекты спортивной формы и мячи.

Поздравил селян с большим праздником и В. Трухачёв, заметив, что на этот проект в рамках названной программы были выделены средства на строительство 11 площадок по всему краю и две из них оказались у петровчан. Совсем скоро открытие подобного объекта произойдет в Гофицком.

Замечательную концертную программу для своих соседей по случаю открытия площадки подготовили работники Ореховского ДК и ученики ореховской средней школы № 13. Порадовали выступлениями вокалист Денис Поляков, танцевальный детский коллектив «Эксклюзив». А свое спортивное мастерство – умение владеть футбольными и волейбольными мячами – продемонстрировали ученики высоцкой средней школы.

Фото: Елена МОЖЕВИТИНА

После завершения спортивного праздника начался праздник в Доме культуры, который заметно похорошел: там полностью заменены кровля, окна, санузлы, электрика, установлены красивые двери, сделаны навесные потолки, стены оштукатурены с использованием современных технологий, аккуратно положены ламинат, кафельная плитка и, что очень важно, возведена новая сцена. Эти перемены стали возможны благодаря участию в краевой программе «Культура и туристско-рекреационный комплекс» и ее подпрограмме «Культура». Всего на ремонт ДК выделено 11 миллионов 560 тысяч рублей, средства федерального бюджета составили 10 миллионов 866 тысяч рублей, 693 тысячи рублей дал бюджет краевой. Теперь дело за мебелью.

Праздничное мероприятие проходило под открытым небом на сооруженной прямо перед зданием ДК сцене. В импровизированном зрительном зале не было свободных мест. Замечательный концерт подготовили артисты художественной самодеятельности ДК Константиновского, народный коллектив «Пой, казаче» и многие другие. А после того как была перерезана красная лента и директору ДК Е. Прищепа глава района вручил символический золотой ключ, каждый мог войти в здание и воочию убедиться, насколько ДК стал краше. И наверняка на радость всем селянам жизнь в нем долгие годы будет бить ключом.