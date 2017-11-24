С 2003 года на Ставрополье проводится этот яркий и самобытный праздник. В этом году 2 декабря его центром станет Новоалександровск.

В районном Доме культуры соберутся казачки из многих сел и городов, а также фольклорные ансамбли, народно-хоровые коллективы, мастера декоративно-прикладного творчества. В программе выставка традиционной казачьей кулинарии и изделий декоративно-прикладного творчества «Казачья шкатулка», конкурсные выступления на темы «Судьба моя – казачество», «Казачка настоящая та, что работящая!», «Традиции и обряды родного края». День казачки на Ставрополье давно перестал быть лишь конкурсом. Это особый, своеобразный импровизированный фестиваль традиционной народной культуры, где участницы и зрители с упоением погружаются в эпоху казачьей старины.