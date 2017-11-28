Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

27 ноября около 6 часов 30 минут водитель автобуса «ПАЗ», двигаясь по автодороге «Георгиевск – Урухская – Орловка» выбрал небезопасную скорость движения и на кругу не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части там наехал на направляющие столбики. После удара о них, автобус слетел с дороги, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Госпитализация понадобилась семерым участникам ДТП – все они из Георгиевского района: 51-летняя женщина, 42-летний мужчина и 52-летний мужчина получили компрессионный перелом позвоночника, 44-летняя женщина – перелом таза, 47-летняя женщина – перелом бедра, 45-летний мужчина – перелом плеча, 53-летний пассажир вывихнул плечо. Ремнями безопасности пассажиры пристегнуты не были. Водитель, 53-летний житель станицы Незлобной, в ДТП не пострадал. Как выяснилось, автобус находился в технически исправном состоянии.