Фото: пресс-служба Ставропольского краевого суда

В президентском кадетском училище председатель Ставропольского краевого суда Е. Кузин и судья Октябрьского районного суда Ставрополя, руководитель «Школы правосудия» А. Ширяев вручили 31 кадету, которые в течение года изучали основы судебной системы, сертификаты об окончании «Школы правосудия». Ребята считают, что теория без практики невозможна, а «Школа правосудия» подарила им практические навыки, сообщила пресс-служба краевого суда.

«Школа правосудия» действует третий год. Сейчас это целая просветительская программа для кадет президентского кадетского училища и кадетских классов под патронатом Следственного комитета России в гимназии № 24 Ставрополя имени генерал-лейтенанта юстиции М. Г. Ядрова. Занятия проходят два раза в месяц. Итогом программы становится учебный судебный процесс, где каждый кадет, обучающейся в «Школе правосудия», выбирает определенную «роль» – судьи, прокурора, адвоката, подсудимого, секретаря, свидетеля, эксперта, истца и ответчика.