Фото: из архива газеты «СП»

В декабре прошлого года недалеко от хутора Кочубей Левокумского района был найден «КамАЗ» с наполненной нефтью емкостью. Хозяину автомобиля сообщили о том, что он подозревается в хищении черного золота из действующего нефтепровода. Мужчина предложил полицейскому взятку в обмен на отказ в возбуждении уголовного дела. О противозаконных действиях подозреваемого сотрудник органов внутренних дел сообщил начальству. Было решено провести оперативный эксперимент. В ходе него хозяин «КамАЗа» договорился о встрече с подполковником полициии и передал ему 180 тысяч рублей. Левокумским районный суд признал взяткодателя виновным назначил наказание в виде семи лет колонии строгого режима и штрафа в размере 900 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе краевого суда.