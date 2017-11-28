Студентка третьего курса Ставропольского государственного аграрного университета Джамиля Батчаева учится на финансовом факультете, но давно мечтает открыть собственное дело – кафе-кондитерскую.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

Идеей девушка вдохновенно делилась с журналистом «Ставропольской правды» за несколько минут до открытия Недели молодого предпринимателя, которая стартовала 21 ноября в стенах родного вуза. Джамиля рассказала, что стала участницей программы, чтобы глубже понять основы бизнеса, а когда закончит университет, обязательно откроет свое дело.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Джамиля Батчаева мечтает о своем кафе

– О кондитерской мечтаю с детства, – рассказала девушка. – Я посещаю существующие кафе города, изучаю их меню, замечаю недостатки, записываю свои наблюдения. В голове уже готов план действий, знаю, как будет выглядеть моя кондитерская, какую продукцию предложить людям, также придуманы название, логотип будущего заведения. Самым сложным считаю конкуренцию на рынке кондитерских услуг.

Неделя молодого предпринимателя, которая проходила одновременно на базе Ставропольского государственного аграрного университета и в Невинномысском государственном гуманитарно-техническом институте в рамках реализации федеральной программы «Ты – предприниматель», собрала 300 студентов вузов и ссузов, желающих открыть свое дело. И, как отмечали взрослые эксперты, это вполне реально.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

– Мы собрали здесь не случайных людей, – рассказал заместитель директора института дополнительного профессионального образования СтГАУ доцент Андрей Панкратов. – Предварительно проходил отбор претендентов, которые представили свои бизнес-планы. Авторов удачных идей мы пригласили пройти обучение по программам «Бизнес-старт» и «Бизнес-профи», где наши преподаватели обучали основам предпринимательской деятельности. Поэтому сюда пришли студенты, уже имеющие представление о бизнесе.

В течение пяти дней молодежь учили правильно оценивать свои силы, рассказывали, как избежать ошибок, делились историями успеха. Программа была необычайно разнообразной: в нее вошли бизнес-конференция, интересные мастер-классы, полезные игры.

В первый рабочий день с напутственными словами к молодежи обратились директор партнерства «Управленческий консалтинг», консультант по развитию и изменениям Борис Жогин, руководитель программ бизнес-инкубатора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Артём Крицын, директор института дополнительного профессионального образования Ставропольского ГАУ профессор Ольга Лисовая, заместитель министра образования и молодежной политики СК Дмитрий Донецкий. Они говорили о том, как здорово иметь собственное дело, призывали молодежь «не бояться исполнять свои мечты».

Каждый день был особенным. 22 ноября для участников Недели молодого предпринимателя прошла игра «Бизнес в решении социальных проблем». Её провел Артём Крицын, который, кстати сказать, еще и руководитель рабочей группы по вовлечению обучающихся в предпринимательскую деятельность при комитете по образованию и науке Государственной Думы РФ.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Артём Крицын предложил аудитории поиграть в «Снежинки».

Общение с экспертом прошло на одном дыхании. Артём Крицын предложил молодой аудитории поиграть в деловую игру «Снежинки». Для этого участники разделились на команды. Каждой раздали ножницы, два листа бумаги и два «котика» (денежная единица). К действу также присоединились преподаватели университета, которые выступили в качестве покупателей. Будущие бизнесмены должны были выяснить, какие «снежинки» по вкусу потенциальным потребителям, изготовить их и продать. Победителем объявлялась команда, которой удалось заработать больше «котиков». Самое интересное, что при всей простоте задания «бизнесмены» столкнулись с множеством подводных камней. Подробнее о них говорили после завершения игры. Самое главное, замечали участники, они смогли понять: прежде чем открывать свое дело, нужно детально изучить потребности аудитории.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

23 и 24 ноября в Ставропольском ГАУ под руководством исполняющей обязанности заведующей кафедры финансового менеджмента и банковского дела Ставропольского ГАУ Елены Лапиной прошли две не менее занимательные форсайт-игры: «Как будет выглядеть «мужское», «женское», «молодежное» предпринимательство к 2060 году» и «Перспективы развития молодежного предпринимательства в Ставропольском крае до 2050 года».

Завершилась насыщенная неделя 27 ноября просмотром и обсуждением пяти информационных видеороликов о молодых бизнесменах, уже добившихся успеха на выбранном поприще.