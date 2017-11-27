Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

Ставропольский краевой Дом народного творчества готовит традиционную выставку-ярмарку «Рождественский сувенир». Ежегодно в этом ярком смотре народных талантов принимают участие десятки самобытных мастеров декоративно-прикладного искусства. Вот и нынче вновь специалисты ДНТ готовы принять оригинальные произведения – изделия ручной работы из кожи, меха, керамики, художественного текстиля, стекла, батик, живопись и др. Выставка-ярмарка «Рождественский сувенир» будет проходить с 7 декабря нынешнего до середины января будущего года. Практика показала: выставка открывает большой выбор для всех желающих порадовать родных и друзей красивыми и необычными подарками к Новому году.