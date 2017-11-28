Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Музейный комплекс «Россия – Моя история» в Ставрополе

Министр культуры Ставропольского края Татьяна Лихачёва приняла участие в торжественной церемонии подписания соглашений о сотрудничестве российских регионов с Музеем Победы, проходившей на деловой площадке VI Санкт-Петербургского Международного культурного форума.

«Центральный музей Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» (Музей Победы) в рамках подготовки празднования 75-й годовщины Великой Победы реализует широкомасштабный проект «Территория Победы». Проект осуществляется более 160 музеями в субъектах РФ. В Ставропольском крае в нем примут участие все государственные и муниципальные музеи, где состоятся исторические и художественные выставки, лекции, конференции, кинопоказы, будут организованы специальные экскурсионные маршруты.