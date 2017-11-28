Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

27 ноября около 10 часов на 7-м километре автодороги «Пятигорск-Георгиевск» женщина- водитель автомобиля «Лада Приора»выбрала небезопасную скорость, выехала на «встречку», машина столкнулась с автомобилем «ВАЗ-21053», рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. В результате ДТП водитель «Приоры», водитель и 4 пассажира «ВАЗа-21053» доставлены в больницу с травмами головы. В медучреждении осталась только пассажир «ВАЗа-21053» – 19-летняя студентка, остальным назначено амбулаторное лечение. За рулем «Приоры» находилась 49-летняя жительница Георгиевского гороского округа.