Лаборатория 3D технологий для изготовления протезов начала работать в Ставропольском ГМУ. На 2- экструдерном 3D принтере можно одновременно печатать двумя материалами модель не более 31 см. Помимо изготовления протезов лаборатория предназначена для выпуска 3D-моделей научных проектов, учебных симуляционных фантомных органов.

Данный проект получил грант администрации Ставрополя и уже продемонстрировал свою эффективность. Пробный протез, надетый на руку мог брать предметы. Такие приспособления стоят дешевле обычных, а поврежденные детали легко заменить.