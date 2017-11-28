26 ноября на базе лицея № 17 краевого центра стартовал очный этап регионального конкурса «Директор школы Ставрополья», который завершится 27 ноября. Поделиться опытом, рассказать об управленческой практике, а также выполнить конкурсные задания приехали руководители образовательных организаций из большинства территорий края.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

Первый соревновательный день оказался непростым, чувствовалось волнение конкурсантов. Но прежде прошло знакомство с членами жюри. Судейский состав заслуживает особого внимания, потому что собран из лучших представителей отрасли. Среди них заместитель министра образования и молодежной политики края Галина Зубенко, профессор Северо-Кавказского федерального университета Владимир Шаповалов, лауреат Всероссийского конкурса «Директор школы – 2017» Наталья Воронина, руководители образовательных организаций, вошедших в топ лучших школ Ставропольского края, а также России. Галина Зубенко напомнила, что конкурсу всего три года, но даже за этот небольшой срок он получил высокий статус: в очном этапе приняли участие 30, а вышли в финал 10 директоров.

Жеребьевка определила порядок выступлений. Первое испытание называлось «Директор-тактик». Боровшихся за победу попросили рассказать, какие приоритетные задачи они решают на профессиональном поприще. Так, руководитель школы № 16 села Дубовка Шпаковского района Евгений Сиденко рассказал, что общими усилиями удалось открыть музей, высоких результатов добивается ученическая производственная бригада. А когда он сообщил коллегам, что средний возраст учителей в его школе составляет 35 лет, в зале раздались бурные аплодисменты. В свою очередь, директор ставропольской гимназии № 12 Елена Ремаренко, презентуя свою образовательную организацию, заметила, что педагогический коллектив большое внимание уделяет трудовому воспитанию детей: девочки постигают основы дизайна, а мальчики изучают хитрости столярного дела. Елена Ремаренко убеждена, что кому-то из детей эти навыки помогут определиться с будущей профессией. Уверенно о своей работе рассказывала и руководитель школы № 12 станицы Незлобной Георгиевского городского округа Татьяна Акашева. Интересно, что она сама когда-то училась в этой школе.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Татьяна Акашева, директор школы № 12 станицы Незлобной

– На должность директора я была назначена в августе 2014 года. Сколько же идей и планов было в голове! Все они, как пазлы, складывались в картинку современной школы. Став директором, я заново знакомилась с коллективом, по-новому взглянула на учеников. Ведь эта должность предполагает ответственность за целый школьный организм. Самолюбие, ощущение значимости вершимых дел заставили засучить рукава и заняться делом, – рассказала Татьяна Акашева. – Первой задачей стало увеличение количества учеников. Необходимо было создать школу, в которую стремились бы дети и родители. За три года планомерной работы с дошкольными учреждениями и жителями станицы количество обучающихся увеличилось с 450 до 720 человек. Кроме того нашей дружной командой было реализовано две программы: по повышению качества образования организации и по развитию одаренности. Результаты были хорошие. По итогам 2015 года вошли в топ-200 лучших сельских школ Ставропольского края. Я люблю свою работу, довольна первыми результатами, но не удовлетворена, так как вижу, сколько нужно еще сделать – улучшить материально-техническое обеспечение, облагородить территорию школы и, конечно же, стремиться к повышению качества знаний.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

По итогам всех выступлений было понятно, что директора любят свое дело, переживают за судьбу каждого ребенка, несмотря ни на что создают среду, в которой маленький человек может развиваться. Кроме того были подняты сложные вопросы: что значит сегодня руководить школой, какими компетенциями нужно обладать, как управлять современным педагогическим коллективом? Ведь позиция директора сегодня достаточно многогранна.

Имена призеров и победителей конкурса «Директор школы Ставрополья» назовут в конце ноября в министерстве образования и молодежной политики края. Их наградят дипломами и денежными премиями. Ждем результатов.