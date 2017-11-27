Нашу сегодняшнюю жизнь уже невозможно представить без социальных сетей и общения в виртуальном пространстве. Глобальная коммуникация через Интернет и превращение большой планеты в одну «деревню», по которой новости разлетаются со скоростью сарафанного радио, дают большие возможности, каких не было еще не так давно.

Но, к сожалению, вполне логично, что такие широкие возможности соцсетей и мессенджеров активно используют и злоумышленники – от банальных мелких мошенников до сектантов, пропагандистов, экстремистов и террористов. Изначально благая идея очень быстро приобрела и темные тона.

Иллюзия доверия

Причем преступники из киберпространства в силу его особенностей не могут действовать напролом и в лоб, нужно, чтобы жертвы клюнули и заглотили наживку. Секрет их успеха в соцсетях – привлекательный по тем или иным причинам для аудитории контент, который рядовые пользователи будут затем с готовностью широко распространять.

Задача облегчается тем, что психологически пользователь воспринимает свою страницу как некое личное пространство из-за некоторых особенностей социальных сетей. Например, мы самостоятельно выбираем интересный нам круг общения, имеем возможность отфильтровать попадающий к нам на страницу контент. Это создает иллюзию полного контроля над своими страницами в соцсетях. И именно во многом из-за такой иллюзии доверие человека к той информации, которую он получает через социальные сети, выше, чем к информации, получаемой из других источников.

Приведу личный пример. В одной из соцсетей недавно получила предупреждение через бывшую сокурсницу о якобы готовящемся теракте. Сообщили конкретный день и конкретные места, куда лучше не ходить в обозначенный срок, а также красовалось воззвание предупредить всех родных, близких и знакомых. Под сообщением имелось несколько тысяч лайков. Я попыталась заглянуть в профиль генератора сообщения, но он имел совершенно обезличенный вид – ни личных фото, ни ближнего круга из родственников и однокашников, ни хобби и увлечений, вместо имени прозвище. Место жительства – Москва – Лондон – Париж.

Но пользователи Сети по каким-то причинам, допущу, что кто-то и из злого умысла, но подавляющее большинство, скорее, по глупости и из самых добрых побуждений, охотно и молниеносно передают другим подобную информацию, нагнетая в обществе атмосферу страха. И, скорее всего, большинство из этих людей даже не подозревает, что совершает уголовно наказуемое деяние. Руководствуются такие добровольные ретрансляторы, видимо, мыслью о том, что лучше перестраховаться и всех предупредить, а то мало ли… Вдруг правда?

Эту психологию человека и используют злоумышленники. Ведь основная цель террора – запугать. И не важно, каким способом – реальными убийствами или лишь их угрозой, в которую многие люди поверят. Ведь сообщения получены от знакомых, а значит, источник вполне надежный. А те, кто не поверит, неприятный холодок в груди все равно испытают.

На самом деле террористы о своих реальных планах никого и никогда предупреждать не станут. А если предположить, что это кто-то из раскаявшихся, все осознав, хочет спасти от разочаровавших его соратников население, так это тоже фантастика. Такой человек позвонит в органы правопорядка, а не станет запускать в социальные сети известную ему информацию в надежде, что, кому нужно узнать, узнают.

Ориентироваться в этом океане информации с разнообразными течениями пропаганды со всех сторон становится все сложнее. И если даже взрослые люди так легко верят в слухи, причем чем слух страшнее, тем охотнее верят и быстрее передают по цепочке, то подростки в зоне особого риска.

Головы дракона

Современные террористические и экстремистские организации, в том числе и запрещенное в России Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ), не могли бы так стремительно разветвиться по всему миру без нынешнего уровня проникновения Интернета в каждый дом, каждый гаджет. И прежде всего без повсеместного распространения соцсетей. Теперь каждая вылазка террористов, любой их призыв или проповедь «духовных лидеров» моментально становятся известны их сторонникам и сочувствующим по всему миру. Которые тут же распространяют эту информацию дальше по Сети.

Вербовщики всех мастей очень умело пользуются современными технологиями для распространения своих взглядов и привлечения новых адептов. Теперь информация превратилась в не менее смертоносное оружие, чем автомат и тротил. Перефразируя известное высказывание, приходится с сожалением констатировать, что в нынешнем глобальном обществе тот, кто владеет каналами информирования, владеет миром. И бороться с экстремистами и террористами, открывающими ежедневно новые информационные каналы в социальных сетях, становится все сложнее.

Самое страшное, что львиную долю работы по распространению такой информации выполняют не сами террористы и даже не их сторонники, а обычные пользователи соцсетей и мессенджеров.

Пропагандисты радикальных идей лишь создают свои информационные материалы, причем нередко очень профессионально используя самую современную аппаратуру и специалистов в разных областях создания «бомбического» контента, не лишенного художественного вкуса и психологических зацепок, способных привлечь аудиторию. Новостные и пропагандистские материалы потом передают через закрытые форумы и членов своей группировки сочувствующим их идеям в разных странах по всему миру. Те, в свою очередь, транслируют эти материалы на широкую аудиторию, стараясь зацепить как можно больше людей, чтобы часть заразилась этими идеями, а остальные испытывали страх перед возможностями террористов. Причем террористическая и экстремистская пропаганда всегда направлена на целевую аудиторию – прежде всего инфантильных людей, разочарованную молодежь, тех, кому хочется добиться многого и как можно скорее.

При этом блокировки правоохранительными органами разных стран отдельных сайтов в той или иной соцсети уничтожают только конкретные каналы передачи пропаганды террористической направленности, но не стремление преступников распространять эту информацию. Поэтому возникает почти сказочная ситуация, когда на месте одной отрубленной головы дракона вырастают три новые.

При этом особенности функционирования отдельных каналов позволяют террористам выводить в топы свои новости. Особенно беззащитны в этом смысле сети, в которых большое значение имеют хештеги. Через них проводятся так называемые «сетевые штормы», когда одновременная публикация множества сообщений с одинаковыми хештегами обеспечивает взлет новости в топ.

Дольче вита

Рядовые боевики террористических организаций регистрируются в соцсетях и публикуют регулярные отчеты из «жизни». И в этом случае можно четко отследить руку «мастера», дирижирующего этим разношерстным оркестром. В фотоотчетах сплошь красивые пейзажи и закаты в пустыне, романтика боевого братства, мимимишные объятия с котиками и нежно улыбающиеся детям бородачи. И, конечно же, много селфи с «глубокомысленными» подписями на фоне красивой боевой техники, автомобилей, роскошных апартаментов и других атрибутов беззаботной молодецкой жизни. Вас подводят к выводу, что жизнь боевиков прекрасна и удивительна, они наслаждаются всеми ее благами после «рабочего» дня. А выполняемая ими «работа» обеспечивает процветание и роскошь не только в земной жизни, но и в загробной. И подо всем этим ненавязчивые призывы присоединяться и выполнить «долг».

Но наибольшую опасность представляет не только и не столько пропаганда террористических организаций, сколько идеологическое и религиозное «просвещение» молодежи через группы в соцсетях. Только к изучению ислама призывают тысячи групп. Причем таких, которые ведут образованные религиоведы и имамы, среди них мизер. Транслирующие исподволь и окольными путями радикальный псевдоислам группы хорошо маскируются под традиционализм, поэтому редко целенаправленно блокируются администраторами соцсетей. По той же причине к ним присоединяются все новые и новые желающие познать глубину древней религии пользователи, не понимая, что, «просвещаясь» в подобных группах, уходят от ислама в дебри лжи, в которых их и поджидают капканы радикалов.

А для уже «просвещенных» есть весь набор обучающих групп, где объясняют, как из подручных средств собрать взрывное устройство, самостоятельно изготовить взрывчатку, организовать лагерь в горах, научиться пользоваться различными видами оружия. Причем нередко, чтобы не быть обнаруженными спецслужбами и администраторами соцсетей и не вызвать подозрение у родственников радикализированных пользователей, такие паблики маскируют под группы выживания, любителей охоты, туризма и отдыха на природе.

Сети и удочки

Но экстремисты и террористы в соцсетях не только пассивно ждут последователей, которые сами заинтересуются их группами и примкнут. Вербовщиками террористов ведется активный поиск потенциальных адептов посредством соцсетей и мессенджеров. Очень часто эти люди имеют специальную психологическую подготовку и даже соответствующее образование. Перед тем как начать вербовку, они изучают сотни страниц пользователей сетей – фотографии, комментарии, записи на «стене», группы по интересам и обсуждения определенных тем. Мы сами выкладываем данные о себе в своем профиле, облегчая киберпропагандистам предварительный отбор наиболее подходящих кандидатов.

Люди, находящиеся в сложной психологической или материальной ситуации, особенно молодежь и подростки, а также интересующиеся изучением религий и духовных практик – наиболее интересные личности для втягивания в различные экстремистские и террористические организации. Такая же опасность подстерегает любителей различных компьютерных «стрелялок», легко внушаемых и инфантильных личностей. Особо откровенничать с незнакомцами не стоит даже на популярных городских форумах. Если уж руки чешутся обсудить личную проблему, зарегистрируйтесь под псевдонимом, а по окончании дискуссии удалите этот профиль.

Приметив себе десяток «клиентов», вербовщик начинает знакомиться с ними, обычно заходя «огородами» через нейтральные группы, в которых также состоят потенциальные жертвы. Например, заприметив яростно дискутирующего подростка в группе по изучению религии, напишет ему из группы поклонников гоночных авто. Задаст простой вопрос о мощности двигателя одной из машин, к примеру, и, восхитившись осведомленностью, умом и стилем речи юного собеседника, предложит ему добавиться в виртуальные друзья.

Человека, который замышляет что-то недоброе, можно узнать и по активному интересу к вашей личной жизни, постоянным похвалам вашей внешности, характеру, способностям, эрудированности. Если новый знакомый начинает расспрашивать про увлечения, проблемы, обиды, взаимоотношения с родными и друзьями, финансовое положение и не жалеет для вас теплых слов поддержки, то немедленно прекращайте общение с ним и отправляйте в «бан». Он ищет ваши слабые места, надавив на которые можно начать манипуляцию.

Путем все усложняющихся манипуляций вербовщик постепенно будет подменять ценностные установки жертвы, заставит отдалиться от родных и друзей, которые якобы не понимают такую уникальную личность и игнорируют ее таланты. Навяжет определенную литературу, которая изменит жизнь и представления о мире. Когда эмоциональная обработка будет завершена, жертву пригласят на встречу в реале и довершат начатое дело.

Если вы чувствуете, что вас вербуют, незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы или антитеррористическую комиссию Ставропольского края. Возможно, этим вы спасете не только себя, но и жизни многих людей.