Совет атаманов Ставропольского окружного казачьего общества Терского войска прошел в краевом центре при участии атамана ТКВ Александра Журавского.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

Главный вопрос – подготовка к проведению совета атаманов при губернаторе края, который будет посвящен перспективам развития казачьих обществ.

Собравшиеся говорили и об увековечении на Ставрополье памяти казачьего генерала Василия Бондарева, объединившего разрозненные организации терских и кубанских казаков в единый округ в 1998 году и 12 лет возглавлявшего Терское войско. Решено ходатайствовать о переименовании одной из улиц города Новопавловска Кировского района в его честь, а также об установке барельефа на Аллее почетных граждан Ставрополья.

Рассмотрен вопрос и об изготовлении памятной доски последнему атаману ТКВ в истории Российской империи Михаилу Караулову, расстрелянному на станции Прохладная Владикавказской железной дороги 26 декабря 1917 года. М. Караулов – потомственный казак и дворянин, член думы двух созывов, журналист и краевед, автор нескольких книг по истории терского казачества. Памятная доска будет установлена на здании штаба ТВКО во Владикавказе во время проведения отчетного войскового круга 23 декабря.