Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

20 ноября в Пятигорске девушке-инвалиду защемило дверью автобуса палец левой руки, в результате чего у нее диагностировали закрытый перелом со смещением кости и рваную рану. Как сообщают масс-медиа, водитель не оказал помощь пострадавшей, а взял деньги за проезд и посоветовал ей самостоятельно пройти в травмпункт.

Руководитель краевого следственного управления СКР Игорь Иванов, сообщает пресс-служба ведомства, назначил проверку: будут тщательно проанализированы все обстоятельства происшествия, порядок и условия оказания услуг по перевозке пассажиров, будет дана и правовая оценка действиям водителя.