В Пятигорске состоялось заседание комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы города-курорта Пятигорска.

Конкурсная комиссия, собравшаяся на заседание в полном составе, обсудила ряд организационных вопросов. Председателем комиссии была избрана заместитель председателя правительства Ставропольского края, руководитель аппарата ПСК Ольга Прудникова; ее заместителем – председатель Думы города Пятигорска Людмила Похилько; секретарем – управляющий делами городской Думы Алексей Пышко.

В комиссию на рассмотрение подали документы пять претендентов на должность главы города-курорта Пятигорска. Из них к участию в конкурсе решили допустить двоих: главного советника департамента по реализации общественных проектов аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО Андрея Скрипника и торгового представителя ООО «Космофарм», председателя Молодежной общественной палаты Пятигорска Владимира Иванова.

В среду, – 29 ноября, – в рамках конкурса Андрей Скрипник и Владимир Иванов примут участие в собеседовании и представят свои программы действий по развитию Пятигорска. После итогового заседания конкурсной комиссии протокол будет представлен в Думу города Пятигорска.

Окончательный выбор сделают депутаты 30 ноября путем тайного голосования.