28 ноября в воздушной гавани Минеральных Вод зарегистрирован двухмиллионный в этом году пассажир.

Фото пресс-службы губернатора СК

Им стал один из членов семьи Миселевич. Григорий, Галина и их внук, четырехлетний Всеволод, вылетали рейсом на Москву, чтобы вернуться в родную Пермь после отдыха на курортах Кавказских Минеральных Вод. «Двухмиллионных» пассажиров приветствовали губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, начальник департамента по вопросам экономической и социальной политики аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО Виктор Днов, директор аэропорта Минеральные Воды Роман Чуев.

Фото пресс-службы губернатора СК

– К этому дню мы шли 29 лет. Последний раз два миллиона человек в год аэропорт Минеральные Воды принимал в 1988 году. Это заслуга команды аэропорта, санаториев, муниципалитетов региона Кавказских Минеральных Вод – тех, кто помогает росту пассажиропотока, увеличению числа отдыхающих на ставропольских курортах, – сказал Владимир Владимиров.

Глава края также отметил, что повышение доступности турецкого отдыха не снизило спроса на курорты Кавказских Минеральных Вод. Положительная динамика туристического потока в регион сохраняется. В этом году, как ожидается, его посетят более миллиона человек.

Губернатор вручил семье подарок – двухнедельную путевку в ессентукский санаторий «Источник». По стечению обстоятельств гости края проводили свой отдых как раз в этой здравнице. Они сообщили, что отдых им понравился и они с радостью вернутся туда снова.

Фото пресс-службы губернатора СК

– Мы впервые в вашем регионе, впечатления незабываемые и о курорте, и о людях – они необыкновенные. Наверное, сами природные условия помогают быть такими красивыми и добрыми. Мы и без того уже высказывали желание при-ехать сюда еще раз, а теперь вы нас просто окрылили, – поделилась эмоциями Галина Миселевич.

Виктор Днов отметил, что путь к двухмиллионному показателю пассажиропотока аэропорт прошел меньше чем за десятилетие: еще в конце 2000-го воздушной гаванью пользовались немногим более 300 тысяч человек в год.

– Выросли не только цифры, но и уровень комфорта для пассажиров. Сегодня воздушная гавань занимает 13-е место в стране. И я желаю вам достичь трехмиллионного показателя пассажиропотока уже в следующем году, – обратился он к коллективу аэропорта.

Роман Чуев отметил, что сейчас из Минвод вылетают до 30 рейсов в день. В августе 2017 года аэропорт достиг высшего показателя нагрузки – 9,9 тысячи пассажиров в сутки.

– Благодарю всех за этот результат и надеюсь, что пребывание в нашем аэропорту всегда будет комфортным для пассажиров, – сказал он.

Фото пресс-службы губернатора СК

От имени аэропорта двухмиллионным пассажирам также были вручены памятные подарки.

В церемонии приняли участие «миллионные» пассажиры 2014 и 2017 годов. В знак признательности от коллектива аэропорта в зале ожидания вылета для них и нынешних «юбиляров» установлены персональные именные кресла.

Справочно. Пассажиропоток в двух аэропортах края – Ставрополь и Минеральные Воды – за последние пять лет вырос более чем на треть – с 1,5 миллиона в 2012 году до более чем 2 миллионов в 2016-м. По прогнозам на 2017 год, совокупный пассажиропоток может достичь 2,5 миллиона человек.

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