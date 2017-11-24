ДТП произошло 26 ноября около 21 часа на автодороге «Горячеводский – Привольное» (территория села Садового). Выбрав неподходящую метеорологическим условиям скорость движения, водитель автомобиля «ВАЗ-21140» врезался в «Ладу Гранту». В числе жертв 24-летний водитель «Гранты», 48-летний водитель «ВАЗа-21140» и его 19-летний пассажир. С травмами госпитализированы 19-летний сын погибшего водителя «ВАЗа-211440» и 15-летний знакомый семьи, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.