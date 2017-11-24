На днях сбылась мечта нескольких поколений горожан и курортников – в Национальном парке «Кисловодский» появилась первая на курорте полнокомплектная площадка для уличного фитнеса! Или иначе – воркаута.

Фото: Николай БЛИЗНЮК Фото: Николай БЛИЗНЮК

Ее построили рядом с главной аллеей, соединяющей Нижний парк со Средним (проще говоря, – Нарзанную галерею с Долиной роз). К сожалению, 15 разнообразных турников, брусьев, шведских стенок и четыре наклонных скамьи для тренировки пресса смонтировали аккурат перед резким ухудшением погоды. Снегопад не позволил уложить на площадке в 500 квадратных метров современное резиновое покрытие (по технологии экструдер (аппарат-укладчик) должен работать только в сухую теплую погоду).

Из-за этого торжественное открытие дорогостоящей площадки отложили до весны. Впрочем, отсутствие занудных речей начальников и спонсоров, псевдо-патриотических песен из оглушительно орущих динамиков и измученных детишек с воздушными шариками приверженцев физической культуры и здорового образа жизни нисколько не расстроило…

В снег по щиколотку и в трескучий по кисловодским меркам мороз на площадку один за другим сворачивают курортники – причем, не только молодые. Вот мужчина зрелых лет, несмотря на бурные возражения супруги, подходит к турнику и раздевается до майки. Два раза подтянулся, оделся и, не обращая внимания на продолжающиеся причитания благоверной, бодрым шагом пошел по аллее в горку. Тут же возле площадки останавливается семья. Мальчик лет десяти так и рвется на турники. Удивительно, но первоначальную поддержку он находит не у папы, а у мамы:

– Пойдем, пойдем! Вспомним молодость, – оборачивается женщина к сомневающемуся супругу и начинает сметать снег с перекладин.

Спустя пару минут вся семья уже раскачивается на турниках и брусьях.

Но это все приезжие, а где же местные физкультурники? Увы, их в «городе здоровья» – кот наплакал.

А ведь в этом году в Кисловодске по программе партии «Единая Россия» построили шесть дорогостоящих дворовых спортивных площадок с современным резиновым покрытием. Но, похоже, местные власти озабочены только тем, как бы отчитаться перед федеральным центром об успешном освоении выделенных денег. Судя по всему, спортивным функционерам тоже глубоко безразлично – станут ли взрослые и юные горожане ежедневно делать физические упражнения в своем дворе. Для них главное – время от времени проводить на этих красивых площадках показушные мероприятия, – турниры, парады, флешмобы, - которые потом можно вписать в отчеты.

Под это «заточены» и проекты новых спортплощадок – огромное пустое пространство, где в одном и в другом конце стоят футбольные ворота и баскетбольные щиты. В результате, из семи дворовых спортплощадок нормально задействована только одна – та, на которой тренируются ребята из городской футбольной спортшколы, пока их «родное» поле возле СШ №17 ремонтируют. Там даже повесили график занятий юных футболистов, а рядом бумажку «Посторонним вход запрещен!»

Пожалуй, это наглядная иллюстрация стиля работы местных бюрократов, – все для «галочки». То, что Вася из восьмой квартиры и Мария Павловна из 62-й начнут каждый вечер бегать, подтягиваться и «качать» пресс на новой спортплощадке, в отчеты не впишешь. Так стоит ли по этому поводу ломать чиновничьи и депутатские головы?

Самая большая проблема воркаута в том, что он принципиально не вписывается бюрократические рамки, а держится на энтузиазме и самоорганизации населения.

Фитнес городских улиц существовал задолго до появления модного слова «воркаут». Еще в 70-е годы прошлого века в тогдашнем городе Орджоникидзе (ныне Владикавказ) мы, мальчишки, каждую свободную минуту проводили на Водной станции – искусственном озере рядом с Тереком: плавали, загорали, прыгали с вышки. Но больше всего нас притягивала скрытая за зеленой оградой из туй площадка с турниками. Там всегда было полно молодежи – нигде не числившееся и не зарегистрированное сообщество со своими неформальными лидерами и кумирами. Лидеры ненавязчиво регулировали очередь на турники и выпроваживали с площадки «поддавших», а кумиры показывали такие «выходы силой» и так крутили «солнышко», что сопровождавшие их девушки и мы, малолетки, только ахали от восторга.

Была подобная площадка уличного фитнеса и на Новом озере Кисловодска. Вплоть до последнего времени на ней занимались, в основном, люди моего поколения. Во дворе на глазах у соседей 50- летнему жирному мужику болтаться на турнике зазорно, а на озере и воздух чище, и нет посторонних глаз. Но потом какие-то крохоборы срезали автогеном трубы, из которых были сделаны турники и шведские стенки, а на днях выворотили и увезли, понадобившуюся для хозяйственных нужд, стойку последнего турника. Разумеется, на такие «мелочи» чиновники из управления по физической культуре и спорту администрации города-курорта внимания не обращают – неучтенные физкультурники и на пустом месте «перетопчутся»…

Отчасти они правы. Времена изменились – нынешнюю молодежь на ржавый турник не затащишь. От компьютеров и смартфонов их может отвлечь только красивая спортплощадка, насыщенная современными уличными тренажерами и оборудованием для модного воркаута, где тон будут задавать местные энтузиасты и кумиры.

Хочется надеяться, что пример молодой команды из дирекции Национального парка «Кисловодский», создавшей прекрасную площадку для воркаута, побудит руководство города задуматься: может быть, пора уже от показухи переходить к реальной заботе о физической культуре горожан?