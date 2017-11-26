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По мнению специалистов, воздух в Кисловодске чист. Вопрос о его состоянии был поднят журналистами на прошедшей пресс-конференции с главой города Александром Курбатовым.

Для поддержания благоприятной воздушной среды в Кисловодске в этом году высажено порядка двух тысяч саженцев деревьев, а за незаконные вырубки нарушители несли наказание. Ведь приземная атмосфера курорта — природный лечебный ресурс. И ее постоянно контролируют в Ставропольском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды . Также как и отдел Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН и Пятигорский ГНИИ курортологии, следящие за концентрацией вредных веществ. По результатам наблюдений, в Кисловодске отмечаются отдельные зоны повышениях их фоновых концентраций, но в пределах допустимых норм. Превышений ПДК не выявлено, сообщили в пресс-службе администрации Кисловодска.