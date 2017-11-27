В Невинномысске во Дворце бракосочетания состоялся праздничный концерт, посвященный Дню Матери. Праздник этот молодой, отмечают его в последнее воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду и бескорыстной жертве мам ради блага их детей.

Фото: пресс-служба администрации Невинномысска Юные артисты подготовили и провели в невинномысском Дворце бракосочетания концерт, посвященный Дню матери Фото: пресс-служба администрации Невинномысска Юные артисты подготовили и провели в невинномысском Дворце бракосочетания концерт, посвященный Дню матери Фото: пресс-служба администрации Невинномысска Юные артисты подготовили и провели в невинномысском Дворце бракосочетания концерт, посвященный Дню матери

Как рассказали в администрации Невинномысска, организовать праздничную программу работникам ЗАГСа помогли воспитанники детского сада № 40. Юные артисты подготовили множество творческих номеров. Отдельное внимание в этот день было приковано к вокальной группе воспитателей детсада, исполнивших трогательную песню о маме.

Затем с приветственным словом ко всем гостям обратилась начальник управления образования администрации Невинномысска С. Денисюк. Она поздравила присутствующих мам и особо отметила, что «профессия мамы – самая главная профессия на Земле».

Заведующая отделом ЗАГСа по Невинномысску Т. Васильченко подобрала не менее теплые слова для приветствия и пообещала, что нынешний праздник – далеко не последний в гостеприимных стенах Дворца бракосочетания.

Праздник действительно удался. А в завершение торжества малыши подарили своим мамам собственноручно изготовленные тюльпаны.