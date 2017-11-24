Фото: Отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Около 9 часов утра на 250-м километре автодороги «Новопавловск – Курская – Моздок» водитель «Лады Приоры» не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. Жертвой ДТП стал годовалый малыш, которого держала на руках сидевшая на заднем сидении мать. Ее с переломом доставили в больницу. Среди пострадавших в автоаварии также 9-летний племянник и 17-летняя сестра женщины. Находившийся за рулем 34-летний родственник пострадавших очевидных травм не получил. Все участники ДТП – жители Чеченской республики, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.