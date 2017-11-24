Фото: федерация баскетбола СК

Состоялись игры 5-го тура чемпионата Ставропольского края по баскетболу среди мужских команд производственных коллективов, городов и муниципальных образований на кубок губернатора.

Результаты игр в зоне «Ставрополь»: «МКС» — «Феникс» — 78:63, «Вепрь» — «Теплосеть» — 49:73, «Союз» — «Русь» — 82:69, «СтГАУ» — «Крайбольница» — 68:44. По 10 очков набрали «МКС» и «Теплосеть», 9 у «Вепря».

Результаты игр в зоне «КМВ»: БК «Пятигорск» — БК «Лермонтов» — 51:48, «ПГУ» — БК «Ессентуки» — 63:67, «Импульс» — «Машук» — 50:75. «Импульс» набрал 6 очков, по 5 еще у четырех коллективов.

Игры следующего тура в зоне «КМВ» пройдут 3 декабря, а в зоне «Ставрополь — 10 декабря.