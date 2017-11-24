Ежегодно из 6,8 миллиона россиян, которые хотели бы укрепить здоровье в санаториях Кавминвод, на курорты приезжает только один миллион. У остальных на санаторно-курортное лечение нет средств. И даже из тех категорий граждан, которые по закону имеют право на социальную путевку в санатории, реально ее получает только каждый третий.

Фото: Николай БЛИЗНЮК В зале – руководители санаторно-курортных учреждений Фото: Николай БЛИЗНЮК Выступает директор пятигорского НИИ курортологии Наталья Ефименко Фото: Николай БЛИЗНЮК Александр Иванов (справа) и Николай Мурашко обсуждают проблемы профсоюзных здравниц

Такие цифры и факты были озвучены на днях в Ессентуках, где прошло всероссийское совещание руководителей санаторно-курортных организаций «Современные тенденции санаторно-курортной деятельности. Обмен опытом работы».

Открывая совещание, генеральный директор АО «СКО ФНПР «Профкурорт» Александр Иванов сказал:

– Оздоровлением трудящихся мы занимаемся в непростое время – перед санаторно-курортными учреждениями стоит очень много проблем. Особенно экономических. Непонятна и позиция Минздрава по санаторно-курортному лечению.

Свой доклад директор ФГБУ «Пятигорский НИИ курортологии ФМБА России», профессор Наталья Ефименко начала с того, что сообщила: на сегодняшний день пятигорский НИИ остался последним институтом курортологии в стране. В результате:

– Мы дошли до критического уровня здоровья населения, особенно работающего. Это вынудило власти вновь обратить внимание на профилактику и санаторно-курортное лечение. В августе прошлого года на заседание Госсовета в Белокурихе Президент Путин подчеркнул, что наша страна уникальна по богатству природных лечебных факторов. Их необходимо привлекать для улучшения здоровья нации.

По словам Натальи Ефименко, эффективность большинства операций резко возрастает, если сразу вслед за ними проводится немедикаментозная реабилитация в санаториях Кавминвод. После курса санаторно-курортного лечения значительно уменьшается количество больничных листов трудящихся, а их производительность труда возрастает на 12 процентов. Это явствует из масштабных исследований сотрудников пятигорского НИИ на предприятиях «Астраханьпрома», «Газпрома» и невинномысского объединения «Азот».

– Курортная терапия, в отличие от медакаментозного лечения, – универсальный метод мобилизации генетических резервов организма, повышения качества его адаптационных систем. В частности, повышается уровень антистрессовых гормонов. Например, замеры в начале и в конце курса санаторно-курортного лечения показали, что у некоторых пациентов уровень «гармона счастья» сератонина возрастает на 70 процентов. В результате значительно повышается устойчивость организма к негативным экологическим, техногенным и психологическим факторам.

По словам профессора Ефименко, за сто лет существования пятигорского института разработано более 800 методик курортного лечения.

О том, почему этот потенциал сейчас не используется в полной мере, на совещании убедительно и ярко доложил депутат Думы Ставропольского края, генеральный директор ООО «Курортное управление» (холдинг) г. Кисловодск» Николай Мурашко. Он напомнил, что в советское время государство, как единственный работодатель, сформировало оптимальную с точки зрения сохранения здоровья и трудового потенциала населения санаторно-курортную систему:

– В СССР санаторно-курортная система была почти таким же символом страны, как космическое ракетостроение. Сейчас государство сняло с себя заботы о профилактике и сохранении здоровья населения и свело свои функции к тому, чтобы лечить человека, который уже реально болеет.

Николай Мурашко убежден, что в современных условиях санаторно-курортные учреждения не могут конкурировать с предприятиями фарминдустрии. По его данным, половину рекламы на центральных каналах телевидения занимает реклама таблеток и другой продукции фарминдустрии. В стране действуют 32 тысячи агентов фармацевтических предприятий, которые имеют возможность «стимулировать» врачей выписывать «нужные» лекарства, а не направлять пациентов на санаторно-курортное лечение.

Рассказал гендиректор холдинга профсоюзных здравниц и о другой подноготной коммерческой медицины:

– Мы пытались выстроить отношения с клиниками в крупнейших городах страны, но вскоре убедились, что санатории для них не партнеры. Роль постоянных клиентов для коммерческих клиник очень значима. А после полного курса санаторно-курортного лечения человек к ним долго не возвращается. Поэтому мы не можем заинтересовать врачей в частных клиниках направлять людей в санатории. В результате сейчас лишь восемь процентов отдыхающих в наших здравницах,приезжают по направлению лечащего врача.

Общий вывод из выступления Николая Мурашко и ряда других участников совещания таков: без государственного участия развитие санаторно-курортной системы, как системы массового оздоровления населения страны невозможно.