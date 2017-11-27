Фото: пресс-служба УФСИН России по Ставропольскому краю

В Академии ФСИН России в Рязани прошел III Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление». Его организаторами стали Федеральная служба исполнения наказаний, Академия ФСИН России, Научно-исследовательский институт ФСИН России, Ассоциация юристов России, Попечительский совет уголовно-исполнительной системы, Международная федерация рукопашного боя. В рамках форума, проходившего в течение трех дней, состоялся ряд заседаний, круглых столов, семинаров и совещаний, в ходе которых обсуждались актуальные вопросы реализации уголовных наказаний, вопросы организационно-правовых, материально-технических, психолого-педагогических условий. Особое внимание было уделено взаимодействию государственных и общественных институтов по противодействию распространения в местах лишения свободы идеологии религиозно-мотивированного экстремизма. Участвовавший в форме начальник УФСИН России по Ставропольскому краю генерал-майор внутренней службы Владислав Никишин также встретился с курсантами Академии ФСИН России, которые приехали на обучение из Ставропольского края, сообщили в пресс-службе УФСИН России по краю.