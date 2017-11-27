Фото: пресс-служба краевого следственного управления СКР

В краевом следственном управлении СКР, сообщила пресс-служба ведомства, прошел прием сотрудников ГУ МВД России по Ставропольскому краю, приуроченный к юбилейной дате – 100-летию со дня образования советской милиции. Руководитель краевого следственного управления Игорь Иванов вручил награды Председателя СКР А. Бастрыкина отличившимся при взаимодействии со следователями сотрудникам МВД.

Медалью СК РФ «За содействие» награжден заместитель начальника отдела – начальник отделения по раскрытию преступлений против личности отдела № 3 управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ставропольскому краю Роман Коник, Почетной грамотой СК РФ – заместитель начальника отдела № 2 управления уголовного розыска ГУ МВД России по краю Виталий Могилин. Ряд сотрудников полиции получили благодарственные письма от руководителя краевого следственного комитета СКР. И. Иванов выразил коллегам благодарность за эффективное сотрудничество и содействие в общем деле укрепления законности и правопорядка на территории Ставрополья.