В Северо-Кавказском федеральном университете с аншлагом прошел финал Ставропольской краевой лиги КВН.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

Пять команд представляли три города, а поддержать участников пришли сотни болельщиков. За победу боролись три сборные федерального университета – «Оля Лукина» (Пятигорск), «Факультет феминологии» (институт образования и социальных наук) и «Сборная института экономики и управления», а также «Сборная ИДНК» (Институт Дружбы народов Кавказа) и «Колосок» (г. Михайловск). Веселые ребята продемонстрировали юмористический талант в трех конкурсах – «Приветствие», «Разминка» и «Музыкальный номер». Уже в ходе первого этапа стало ясно, к юмору подготовились все вполне серьезно. Каждая команда придумала оригинальный ход в стремлении заработать высшие баллы. Так, «Сборная ИДНК» призвала в помощники супергероев, «Оля Лукина» – чемпиона высшей лиги в составе команды «г. Пятигорск» Александра Наумова, «Сборная ИЭиУ» решила сварить «зелье победы», «Факультет феминологии» спрашивал совета у чемпионов лиги прошлых лет. А вот «Колосок» сразу заявил, что сам факт того, что команда приехали из Михайловска, для ее участников – уже победа.

Лидером «Разминки» стала сборная ИОиСН. Немало интересного преподнес и конкурс «Музыкальный номер». Здесь были и собственная интерпретация сказки про Аладдина, и фантазии на темы будущего, и даже попытка разобраться в вечном конфликте отцов и детей. В результате на веселом поле боя сильнейшей оказалась команда «Факультет феминологии», получившая звание чемпиона и кубок Ставропольской краевой лиги КВН. Второе место у «Оли Лукиной», третье у «Сборной ИДНК».

– Эмоции самые позитивные, сезон несомненно удался, – подвел итог руководитель студии КВН в СКФУ, редактор Ставропольской краевой лиги КВН Александр Шахназарян. – Финал всегда показателен для любой лиги, и эта игра стала по-настоящему смешной, недаром члены жюри назвали нынешнюю лигу сильнейшей за несколько последних лет.