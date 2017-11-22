В Ставропольском крае самая успешная психиатрическая служба. Таковы итоги престижного всероссийского конкурса «За подвижничество в области психического здоровья», который иначе называют медицинским Оскаром. Ежегодно за звание лучшей борются десятки больниц из разных регионов страны. 21 декабря заслуженную награду – статуэтку «Золотая бабочка» и диплом победителя – вручат в Москве главному врачу Ставропольской краевой психиатрической больницы №1 Олегу Боеву.

– Этот приз дается не просто медицинскому учреждению, а субъекту Российской Федерации с лучшей в стране психиатрической службой, работу которой отличает высокий гуманизм, масштабность, новизна и оригинальность во всех направлениях деятельности, – рассказал О.Боев.

Отметим, что психиатрическая служба Ставропольского края уже на протяжении многих лет методично работает над повышением качества медицинской помощи, активно занимаясь профилактикой психических расстройств. Больница два года подряд на конкурсе признавалась лучшей в номинациях «Психообразование» и «Психопросвещение».

– Труд поистине титанический. Эта грандиозная победа, присужденная нам, главный приз «Золотая бабочка», лишь подтверждает, что мы все делаем правильно, – делился О. Боев. – Должен отметить, что победа – заслуга в первую очередь коллектива: врачей, психологов, медсестер, соцработников, сотрудников немедицинских служб, всех тех, кто ежедневно отдает себя любимому делу. Хочу поблагодарить их за профессионализм, преданность психиатрии и самоотверженность. Уверен, мы не остановимся на достигнутом и будем развивать ставропольскую психиатрию дальше, общими усилиями добьемся достойного отношения к нашей профессии в обществе.