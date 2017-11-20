Фото: Краснодарское краевое отделение Федерации спортивных журналистов России

В Краснодаре прошел открытый лично-командный чемпионат по шахматам среди журналистов. В соревнованиях приняли участие представители ведущих СМИ региона, информационных агентств, работники пресс-служб и студенты журфака КубГУ. А из Буденновска Ставропольского края на чемпионат прибыл корреспондент газеты «Вестник Прикумья» Александр Сердюков, в итоге завоевавший серебряную медаль.

Для определения призеров журналистам предстояло сразиться в блиц-игре по швейцарской системе в семь туров, контроль времени на обдумывание ходов – 10 минут. В случае равенства очков у нескольких лидеров заранее было утверждено, что титул чемпиона оспорят в пятиминутном суперфинале, право сыграть в котором получат два игрока с наивысшим коэффициентом Бухгольца. Суперфинала избежать не удалось. Сразу три участника финишировали с шестью очками из семи возможных. По баллу друг у друга отобрали победитель турнира 2016 года Дмитрий Виноградов из «Кубанских новостей», Юрий Пискунов (пресс-служба судебных приставов) и ставропольчанин Александр Сердюков. Из этого трио претендентов наименьший коэффициент оказался у Виноградова, который, таким образом, довольствовался только «бронзой», сложив с себя чемпионские полномочия.

В суперфинале Юрий Пискунов взял реванш у Александра Сердюкова за поражение в основной сетке турнира и стал новым чемпионом.