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Жительница Минеральных Вод второй раз привлечена к уголовной ответственности за невыплату алиментов сыну, который находится в детском доме. Она накопила задолженность в 66000 рублей. Однако оказалось, что горе-мать неофициально работает, но из зарплаты ничего не перечисляет сыну. Судебный пристав возбудил дело о привлечении женщины к уголовной ответственности. За злостное уклонение от уплаты алиментов ей грозят исправительные работы либо принудительные работы на срок до одного года, арест до трех месяцев, а также лишение свободы до одного года, рассказали в пресс-службе УФССП России по Ставропольскому краю.