Фото: из архива газеты «СП» Электронная книга.

Лет десять назад, спускаясь в метро, можно было увидеть привычную картину: люди рассаживаются по местам, достают из сумок или рюкзаков книги и погружаются в бумажные миры, пахнущие свежей типографской краской или книжной пылью. Гул подземки смешивался с шуршанием газетных страниц, усыпанных фотографиями и крупными заголовками, а молодые люди, зачитавшись, в последний момент выскакивали из вагонов, едва не пропустив свою станцию. Уже тогда появились пассажиры с первыми смартфонами в руках, но их было мало.

Сейчас же привычная картина – это люди, уткнувшиеся в экраны своих телефонов. Пальчики двигаются с поразительной скоростью, перелистывая ленты социальных сетей, мелькают яркие фотографии, коротенькие тексты, видеоролики. Девушки, что твои машинистки, с завидной скоростью печатают двумя руками сообщения, пожилой бородатый профессор, взгромоздив на колени потрепанный коричневый кожаный портфель, с увлечением играет в какую-то незамысловатую игру. И лишь единицы – бумажные изгои! – продолжают листать страницы тяжелых и неудобных книг, которые так много занимают места в сумке. Но сделаем, с вашего позволения, небольшое отступление.

В один из осенних вечеров я нашел на чердаке старого дома проигрыватель и коробку пластинок Апрелевского завода «Мелодия», который местные жители с любовью называют «Грамушка». Среди прочих в коробке нашлись пластинки английского вокально-инструментального ансамбля «Битлз». Тишину комнаты нарушил шорох иголки, а спустя несколько секунд зазвучала знакомая мелодия песни «Пусть будет так». Прослушав несколько композиций, я автоматически достал из кармана смартфон, решив, что надо переслушать пару альбомов. Подключился к Интернету, открыл айтюнс и добавил несколько песен в плейлист. И только после этого внезапно осознал, насколько силен разрыв в технологиях. Пластинки – это уже далекое прошлое, равно как и катушечные магнитофоны «Романтик-304», аудиокассеты и даже… компакт-диски. Смартфон включает в себя абсолютно все необходимое. Можно звонить, писать, слушать музыку, читать, фотографировать и многое другое. И вот здесь кроется опасность, потому что смартфон стал не просто частью нашей жизни, многим он ее практически заменил.

В одном из интервью Джеймс Кемерон, режиссер дилогии о Терминаторе, высказался о возможной войне человечества и техники: «Посмотрите, сколько людей «сидит» в телефонах в любом аэропорту или ресторане. Машины уже победили». И он по-своему прав. Смартфоны настолько сильно изменили нашу жизнь, что без них порой просто невозможно обойтись.

И я лично убедился в этом, проведя небольшой эксперимент: отказался на месяц от смартфона и пользовался обычным кнопочным телефоном. Во-первых, старым телефоном неудобно пользоваться. Во-вторых, старым телефоном чертовски неудобно пользоваться. Звонить можно, но набор сообщений превратился в миниатюрную, как и сам телефон, каторгу. И никакого выхода в Интернет, разумеется. Нельзя позвонить по Скайпу, нельзя отправить видеоролик или фотографию в мгновение ока. Да, следует упомянуть, что фотографии старой камерой делать было невозможно. Единственное достоинство кнопочного аппарата – это батарея. Зарядил – и можно забыть на неделю о существовании розетки. Можно возразить, что основная функция телефона – это звонки. Но, столкнувшись с широкими возможностями карманного компьютера, порой уже забываешь, что он предназначен в первую очередь для звонков. Хотя батарея – не единственное достоинство простого телефона. Еще есть время. Свободное время, которое можно использовать для чего-то более существенного, чем бессмысленное пролистывание ленты новостей или просмотры роликов с пушистыми котиками.

Согласно исследованию The Boston Consulting Group, около половины опрошенных ими респондентов согласны год не посещать рестораны и кафе, но отказ на то же время от телефона для них невозможен. Аналогично и с планами на отпуск. Три человека из десяти заявляли, что согласны целый год не общаться с друзьями лично. Примерно такие же результаты были получены в Бразилии, Индии, Германии, Китае и Южной Корее. Это ли не победа машин в необъявленной войне? Подобные результаты заставляют не просто задуматься, а ужаснуться. Променять любовь на гаджет – это вам не фунт изюма. Здесь уже попахивает настоящей зависимостью, которая требует лечения. В Китае, к слову, уже действуют такие центры, в которых детей пытаются избавить от интернет-зависимости и излишней любви к гаджетам.

А кто-то не может прожить и дня без чего-нибудь сладкого. Любой человек в той или иной степени зависим. Черный чай или черный кофе, книга или фильм ужасов перед сном... Главное в любом деле – это чувствовать меру. А вот что касается телефонов, тут ну никак не получается сказать, что используешь его ты только тогда, когда он действительно необходим. С самого утра появляется острая необходимость узнать свежие новости, во время (или вместо) завтрака можно «посидеть» в социальной сети, отправить пару сообщений, посмотреть ролик-другой, снова сообщения, несколько фотографий, почта, звонок, «через двести метров сверните налево» в автомобиле, музыка в наушниках… И вот через какое-то время замечаешь, что из двух-трех часов перед сном, которые раньше отводились для чтения, практически ничего не остается. Они полностью съедаются телефоном. Позавтракать в тишине уже не получается, надо обязательно что-то включить – радио или ролик на Ютубе. И не удивляешься уже, когда очередная девушка с бровями, как у Брежнева, падает в очередной фонтан в торговом центре, потому что шла, уткнувшись в экран. Или это был пешеходный переход?

Пожалуй, в итоге я решусь и сделаю выбор в пользу реальности. Какими бы ни были попытки использовать гаджеты в меру, конечный результат весьма печален: ты становишься зависимым. Настолько, что перестаешь замечать все то, что происходит вокруг. И если кто-то спросит, готов ли я отказаться от книг, походов в кино или кафе в пользу телефона, ответ будет однозначным: нет. Каким бы ни был удобным смартфон, реальную жизнь он заменить не сможет.