Одной из обладательниц медали «Материнская слава» стала жительница аула Мах-муд-Мектеб Нефтекумского района Бексултан Курбанова (на снимке). Она мама шестерых детей и ангел-хранитель для восемнадцати малышей ясельной группы.

Вы давно видели воспитателя, по которому плачут дети, уходя из детсада? В ясельной группе Бексултан Курбановой это привычное явление. Мамы и папы в конце дня уговаривают малышей поскорее пойти домой. Расставание с воспитательницей – трагедия не только для детей, но и для родителей, когда чадо подросло и необходимо переводить в другую группу…

– У нас все воспитатели замечательные, все с солидным стажем работы и, безусловно, очень любят детей, но у Бексултан Курбановой какой-то особый материнский дар, – говорит заведующая детсадом «Золотой ключик» Ирина Лисицына.

А иначе, наверное, работать с самыми маленькими и не получится. У детсадовской мамы сегодня почти два десятка воспитанников от полутора до двух лет. Она возится с каждым ребенком как с собственным, приучая к самостоятельности. Папа одного из ребят восхищенно рассказал, как через пару месяцев после поступления в детский сад сын удивил тем, что сам решительно пошел на горшок. Да в таком возрасте, возможно, это и есть настоящее чудо! И родители, забирая детей домой, в очередной раз умиляются тому, что их малыш не только что-то слепил своими руками из пластилина, но и помыл руки перед едой или аккуратно сложил одежду на стул перед сном.

Чтобы приучить малышей к тихому часу, Бексултан Курбанова поет им колыбельные, как это обычно делают мамы. Под тихое, ласковое пение малыши быстрее засыпают. А кого-то из них достаточно погладить по головке и ребенок уснет.

Двадцать семь лет работает в детском саду Б. Курбанова. Сегодня приводят в группу своих малышей самые первые ее воспитанники, ставшие папами и мамами. Глава муниципального образования Энвир Тангатаров сообщил, что год назад для многодетной семьи Курбановых удалось выхлопотать государственную субсидию на улучшение жилищных условий.

Как мы уже упоминали, у Бексултан Курбановой шестеро детей. Трое старших, дочь и два сына, с отличием окончили школу, сейчас учатся в Ставропольском государственном медицинском университете. Три дочери еще школьницы. Жасмина и Ясмина – двойня! И так же, как и старшие, преуспевают в учебе.

– Наши родители всегда говорили, что образование – главное в жизни, только получив хорошую профессию, человек может чувствовать себя нужным и полезным, чего-то добиться, – замечает старшая дочь, студентка Мирман. – У каждого из нас всегда были свои обязанности, мы привыкли помогать друг другу во всем, поэтому и мама могла работать, получив высшее образование, а два года назад она повысила свой статус воспитателя, став дипломированным педагогом-психологом.

По словам Мирман, окончив вуз, она мечтает вернуться домой, работать в родном районе, чтобы всегда быть рядом со своими родными.

– Наша мама – светлый, добрый человек, благодаря ее поддержке мы уверенно шагаем по жизни, потому что в самые трудные для нас моменты она знает, как поддержать, найти нужные слова утешения. Она умеет вдохновить! – говорит девушка.

И родные, и коллеги скоро поздравят Бексултан Курбанову с высокой наградой – медалью «Материнская слава», которую ей вручат в Ставрополе.

Татьяна Варданян.