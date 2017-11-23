Наверное, этим вопросом задаются многие, в частности, родители этих самых подростков, а вот ответить на него довольно затруднительно.

Фото: из архива газеты «СП»

Но, думаю, многие согласятся, что футбол во дворе уже давно не столь популярен, как приложения на всех имеющихся устройствах связи, будь то компьютер, планшет или телефон. И все же, несмотря на огромное количество технических забав, их все можно разделить на определенные группы. Большинство из них основано на книгах, фильмах, сериалах, исторических событиях и т. д., однако даже десятки сотен тем можно объединить одним простым иностранным словом «фэнтези». Этот относительно молодой жанр литературы и искусства, близко стоящий к научной фантастике, позволяет людям окунуться в мир магии, невозможного и воображаемого, чего-то за рамками привычной классики, реализма или романтизма. Наиболее удобный, а главное, доступный способ стать частью этого мира игры.

Где, если не в фэнтези, какая-нибудь девочка четырнадцати лет может позволить себе стать воительницей-эльфийкой? Точно не на уроках в школе и не дома, а в выбранной вселенной, в которой кроме нее так же свободно разгуливают гномы-камнеломы, русалки-обольстительницы и вампиры-кровопийцы. Именно там некая можно стать прекраснейшей Аделаидой, не имеющей за спиной никаких проблем, кроме выбора очередных доспехов. Подобные игры, именуемые в Интернете MMOPRG (Massively multiplayer online role-playing game – массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра), дают возможность подросткам из разных уголков страны и даже мира общаться и узнавать друг друга, взаимодействовать на расстоянии. Помимо этого вопреки общепринятому мнению о том, что такие тинейджеры избегают активного общения в реальной жизни, десятки игроков устраивают массовые сборы в городах, представляя собой знакомые всем клубы по интересам.

Подобная тенденция не обошла стороной и Ставрополь. По всему городу в разное время и на разных площадках организовывают встречи любители не только игр, но и зарубежных мультфильмов и книг. На протяжении всего года юноши и девушки собираются в назначенный час и обсуждают что-то непонятное стороннему человеку, далекому от их увлечений. Например, в конце этого лета, а конкретно 28 августа, любители игр и литературы жанра «фэнтези» познакомились друг с другом в парке Победы. А пару лет назад поклонники японских игр и аниме, переодевшись в любимых персонажей с острыми ушами, кошачьими лицами и рогами, с удовольствием провели время, делясь впечатлениями и приобретая разнообразные вещи знакомой тематики.

Конечно, в более крупных городах проводятся подобные мероприятия обширного масштаба и по иным играм, получившим мировое признание, например, фестиваль под эгидой популярного онлайнового шутера Warface в Москве, проходивший на территории хлебозавода № 9 в этом году. Посетили его более трех тысяч человек. Стоит отметить и крупное событие в виртуальной реальности – фестиваль Comic Con Russia 2017 и выставку «ИгроМир-2017», участники которых поражали гостей точными копиями костюмов персонажей.

В наше время огромное значение в жизни многих детей имеют игры. Безусловно, некоторые из них помогают подростку адаптироваться в жизни, другие давят на психику, третьи просто отнимают время. А вот взрослым, конечно, стоит попробовать разобраться в выдуманном мире своих детей, где гномы и эльфы, обладающие магией, не нуждаются в ежедневной готовке и уборке, а бегают по текстурам в поисках блестящих камней для выполнения задания.