В Преградненском доме-интернате большой праздник. Подопечные и сотрудники учреждения поздравляют с победой во Всероссийском конкурсе на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания» Галину Ганагину. Женщина заняла первое место в номинации «Лучшая санитарка учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов».

Более тридцати лет Галина Александровна трудится в отрасли. Директор интерната Погос Исаакович Сагателян в телефонном разговоре рассказал о победительнице, отметив, она незаменимый сотрудник, хороший пример для коллег и подопечных.

Галина Александровна активистка, участница коллектива художественной самодеятельности дома-интерната «Рябинушка». В 2016 году отмечена дипломом лауреата краевого фестиваля искусств среди организаций социального обслуживания. Кроме того, награждена Почетными грамотами Губернатора СК, Министерства труда и социальной защиты Ставропольского края и Российской Федерации.